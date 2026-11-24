Sezona 1 Epizoda 1

Novi zapovjednik vatrogasne postaje u Tacomi, Terry McConky, nalazi se pod povećalom gradskog vijeća, koje od njega traži da poboljša rezultate postaje. No njegova ekipa ugrožava mu posao upuštajući se u apsurdno natjecanje za neobičnu nagradu.

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