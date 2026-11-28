Tacoma FD ,
Dostupno još 2 dana
Ekipa obilježava godišnjicu događaja u kojem je Terry spasio Eddiejev život. Proslavu i važnu nogometnu utakmicu prekida požar u lokalnoj trgovini marihuane, pa vatrogasci moraju krenuti u akciju.Prikaži više
Sezona 1'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!
24:25
6. epizoda
Vatrogasci tijekom noćne smjene za vrijeme punog Mjeseca dobivaju niz neobičnih poziva. Eddie i Granny zaduženi su za neobičnu akciju spašavanja, a Ike nakon ugriza počinje se ponašati potpuno drukčije.
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24:23
7. epizoda
Eddie ponovno susreće stariju ženu s kojom je imao ljubavnu avanturu u mladosti te razmišlja o obnovi njihove veze. U međuvremenu, Granny i Lucy natječu se za pažnju dispečera, a Terry otkriva čari hidratantne kreme.
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24:24
8. epizoda
Vijećnica Price pokušava ukinuti tradiciju vatrogasnog kalendara s oskudno odjevenim vatrogascima. Ekipa smišlja kreativne načine kako bi sačuvala kalendar i svoju pomalo neobičnu tradiciju.
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24:25
9. epizoda
Nekoliko dana prije dobrotvorne boksačke utakmice između vatrogasaca i policajaca, policijski kapetan otkriva da Eddie ima aferu s njegovom suprugom. Izaziva Eddieja na borbu, ali Eddie ne trenira, zbog čega se ostatak ekipe počinje bojati za njegovu sigurnost.
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