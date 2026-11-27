Tacoma FD ,
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Eddie ponovno susreće stariju ženu s kojom je imao ljubavnu avanturu u mladosti te razmišlja o obnovi njihove veze. U međuvremenu, Granny i Lucy natječu se za pažnju dispečera, a Terry otkriva čari hidratantne kreme.Prikaži više
Sezona 1'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!Žanr: Komedija, SitcomGlumci: Kevin Heffernan, Steve Lemme, Marcus Henderson, Gabriel Hogan
24:25
4. epizoda
Nepažnja vatrogasaca tijekom školskog posjeta postaji razbjesni gradsku vijećnicu Price, koja im naređuje ponovno polaganje stručne provjere. No obuku vodi njihov stari neprijatelj, koji jedva čeka priliku da ih sruši.
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24:23
5. epizoda
Andy dobiva neočekivano srdačan doček od druge vatrogasne ekipe, zbog čega počinje preispitivati svoje mjesto u vlastitoj postaji. U međuvremenu, Eddie se natječe s novim kuharom u tradicionalnom natjecanju u pripremanju palačinki.
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24:25
6. epizoda
Vatrogasci tijekom noćne smjene za vrijeme punog Mjeseca dobivaju niz neobičnih poziva. Eddie i Granny zaduženi su za neobičnu akciju spašavanja, a Ike nakon ugriza počinje se ponašati potpuno drukčije.
Dostupno još 1 dan
24:23
7. epizoda
Eddie ponovno susreće stariju ženu s kojom je imao ljubavnu avanturu u mladosti te razmišlja o obnovi njihove veze. U međuvremenu, Granny i Lucy natječu se za pažnju dispečera, a Terry otkriva čari hidratantne kreme.
Dostupno još 1 dan