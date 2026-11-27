Tacoma FD - Sezona 1

'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!