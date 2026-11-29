Tacoma FD ,
Dostupno još 1 dan
Vatrogasci dobivaju plaće, što u postaji izaziva uzbuđenje i razne planove za trošenje novca. U međuvremenu se pojavljuju novi problemi koji ekipu uvlače u još jednu seriju komičnih situacija.Prikaži više
Sezona 1'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!
Sezona 2'Tacoma FD' urnebesna je američka humoristična serija o vatrogascima iz kišovitog grada Tacome, koji zbog nedostatka požara imaju previše slobodnog vremena. Predvođeni zapovjednikom Terryjem McConkyjem i kapetanom Eddiejem Penisijem, dane provode smišljajući podvale, organizirajući neobična natjecanja i upadajući u komične nevolje. Od kreatora komedije „Super Troopers” stiže serija 'Tacoma FD' puna apsurdnog humora, prijateljskih rivalstava i urnebesnih situacija. Kad nema požara, ovi vatrogasci sami stvaraju kaos!
23:29
1. epizoda
Vatrogasci dobivaju plaće, što u postaji izaziva uzbuđenje i razne planove za trošenje novca. U međuvremenu se pojavljuju novi problemi koji ekipu uvlače u još jednu seriju komičnih situacija.
Dostupno još 1 dan