Temptation Island Španjolska - Sezona 9

2025

Ultimativni test ljubavi vraća se, a samo oni koji su spremni suočiti se s iskušenjima uspjet će izdržati do kraja. Deveta sezona Temptation Island Španjolska počinje najizazovnijim izborom dosad. Temptation Island Španjolska stavlja njihove veze na kušnju kroz niz izazova, emotivnih susreta i situacija koje će testirati povjerenje, vjernost i snagu njihovih odnosa. Dok jedni pokušavaju ostati vjerni svojim partnerima, drugi će se suočiti s osjećajima i iskušenjima koja mogu promijeniti njihov pogled na budućnost veze. Hoće li pet parova uspjeti izdržati razdvojenost i iskušenja koja ih očekuju ili će netko od njih shvatiti da ljubav više nije dovoljno snažna? Temptation Island Španjolska donosi emotivne preokrete, neočekivana otkrića i teške odluke koje će pokazati koji parovi mogu odoljeti iskušenjima, a čije će se veze zauvijek promijeniti.