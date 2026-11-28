Temptation Island Španjolska , Temptation Island Spain
Nakon što se smjeste u svoje vile, parove očekuje prvi veliki izazov: odabir slobodnog muškarca ili žene s kojim će otići na prvi spoj na otoku.Prikaži više
Sezona 9Ultimativni test ljubavi vraća se, a samo oni koji su spremni suočiti se s iskušenjima uspjet će izdržati do kraja. Deveta sezona Temptation Island Španjolska počinje najizazovnijim izborom dosad. Temptation Island Španjolska stavlja njihove veze na kušnju kroz niz izazova, emotivnih susreta i situacija koje će testirati povjerenje, vjernost i snagu njihovih odnosa. Dok jedni pokušavaju ostati vjerni svojim partnerima, drugi će se suočiti s osjećajima i iskušenjima koja mogu promijeniti njihov pogled na budućnost veze. Hoće li pet parova uspjeti izdržati razdvojenost i iskušenja koja ih očekuju ili će netko od njih shvatiti da ljubav više nije dovoljno snažna? Temptation Island Španjolska donosi emotivne preokrete, neočekivana otkrića i teške odluke koje će pokazati koji parovi mogu odoljeti iskušenjima, a čije će se veze zauvijek promijeniti.Žanr: realityDržava: Španjolska
Sezona 8Ultimativni test ljubavi vraća se, a samo oni koji su spremni suočiti se s iskušenjima uspjet će izdržati do kraja. Deveta sezona Temptation Island Španjolska počinje najizazovnijim izborom dosad. Temptation Island Španjolska stavlja njihove veze na kušnju kroz niz izazova, emotivnih susreta i situacija koje će testirati povjerenje, vjernost i snagu njihovih odnosa. Dok jedni pokušavaju ostati vjerni svojim partnerima, drugi će se suočiti s osjećajima i iskušenjima koja mogu promijeniti njihov pogled na budućnost veze. Hoće li pet parova uspjeti izdržati razdvojenost i iskušenja koja ih očekuju ili će netko od njih shvatiti da ljubav više nije dovoljno snažna? Temptation Island Španjolska donosi emotivne preokrete, neočekivana otkrića i teške odluke koje će pokazati koji parovi mogu odoljeti iskušenjima, a čije će se veze zauvijek promijeniti.Žanr: realityDržava: Španjolska
1:58:46
7. epizoda
Nakon što se smjeste u svoje vile, parove očekuje prvi veliki izazov: odabir slobodnog muškarca ili žene s kojim će otići na prvi spoj na otoku.
1:03:11
6. epizoda
Iskušenja su već počela, no neke se karte tek trebaju otkriti, a situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati. Između zavodnika i parova počinju se stvarati prve privlačnosti, ali i ljubomora.
1:03:18
5. epizoda
Juanpi i Sandra, Gilbert i Claudia, Lorenzo i Nieves, Rodri i Helena te Darío i Almudena pet su parova koji će u devetoj sezoni showa „Otok iskušenja” pokušati dokazati da im je ljubav na prvom mjestu.
1:48:57
4. epizoda
Nakon kršenja pravila, natjecatelji moraju odlučiti koji će par napustiti 'Temptation Island'. Njihov izbor pada na Nieves i Lorenza, koji se na oproštajnoj ceremoniji suočavaju sa snimkama, međusobnim optužbama i ozbiljnim pitanjima o budućnosti svoje veze.
1:05:19
3. epizoda
Parovi biraju osobe s kojima će otići na prve spojeve, a njihove odluke izazivaju ljubomoru i žestoke svađe. Posebno rastu napetosti između Claudije i Gilberta te Nieves i Lorenza, dok nova iskušenja već dovode u pitanje povjerenje među partnerima.
1:05:48
2. epizoda
Nakon što pogledaju snimke svojih partnera, parovi se suočavaju u žestokim raspravama, a posebno burno reagira Claudia na Gilbertovo ponašanje. Dolazak novih zavodnika i zavodnica dodatno raspiruje ljubomoru, dok natjecatelji biraju osobe s kojima žele provoditi vrijeme i započinju nova iskušenja.