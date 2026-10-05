Šamanska prijevara od milijun funti - Sezona 1

2025

'Šamanska prijevara od milijun funti' donosi nevjerojatnu istinitu priču o Juliette D’Souzi, ženi koja se predstavljala kao šamanska iscjeliteljica i godinama iskorištavala povjerenje svojih klijenata. Obećavajući duhovnu pomoć i rješenja za njihove probleme, od žrtava je izvlačila velike iznose novca, a njezina prijevara dosegnula je milijun funti. True Crime dokumentarac kroz ispovijesti žrtava i istraživanje slučaja otkriva kako je manipulacija funkcionirala te kako su prevareni ljudi pokušali izboriti pravdu. 'Šamanska prijevara od milijun funti' donosi potresan pogled na zloupotrebu povjerenja, moć uvjeravanja i posljedice jedne od najneobičnijih prijevara u Velikoj Britaniji.