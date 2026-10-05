Šamanska prijevara od milijun funti , The Million Pound Shaman Scam
Osiromašene i očajne žrtve prijevare povezane sa šamanskom vjerom, zajedno s novinarom lista The Sunday Times, bore se kako bi opasnu prevaranticu priveli pravdi.Prikaži više
Sezona 1'Šamanska prijevara od milijun funti' donosi nevjerojatnu istinitu priču o Juliette D’Souzi, ženi koja se predstavljala kao šamanska iscjeliteljica i godinama iskorištavala povjerenje svojih klijenata. Obećavajući duhovnu pomoć i rješenja za njihove probleme, od žrtava je izvlačila velike iznose novca, a njezina prijevara dosegnula je milijun funti. True Crime dokumentarac kroz ispovijesti žrtava i istraživanje slučaja otkriva kako je manipulacija funkcionirala te kako su prevareni ljudi pokušali izboriti pravdu. 'Šamanska prijevara od milijun funti' donosi potresan pogled na zloupotrebu povjerenja, moć uvjeravanja i posljedice jedne od najneobičnijih prijevara u Velikoj Britaniji.Žanr: Dokumentarna serija, True CrimeDržava: Velika Britanija
59:03
1. epizoda
Opčinjavajuća samozvana šamanka nudi liječenje ljudima koji su bolesni, pate ili se nalaze u nevolji. No njezina duhovna pomoć dolazi uz visoku cijenu.