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Šamanska prijevara od milijun funti , The Million Pound Shaman Scam

Sezona 1 Epizoda 2

Osiromašene i očajne žrtve prijevare povezane sa šamanskom vjerom, zajedno s novinarom lista The Sunday Times, bore se kako bi opasnu prevaranticu priveli pravdi.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1