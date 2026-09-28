Tko preživi, pričat će , A Million Ways to Die in the West

2014 1 h 51 min 15

Urnebesna vestern komedija 'Tko preživi, pričat će', redatelja i glumca Setha MacFarlanea, donosi neobičnu priču smještenu u 1882. godinu na Divlji zapad. U središtu radnje je Albert Stark, nespretni i plašljivi farmer iz Arizone koji nakon prekida s djevojkom pokušava pronaći svoj put izvan surovog svijeta kauboja i dvoboja. Njegov se život mijenja kada upozna tajanstvenu Annu, suprugu opasnog odmetnika Clincha Leatherwooda, a njihov odnos ga uvlači u niz nepredvidivih i komičnih situacija. Uz zvjezdanu glumačku postavu koju čine Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried i Neil Patrick Harris, 'Tko preživi, pričat će' donosi spoj satire, crnog humora i parodije vestern klasika.

Žanr: komedija, vestern Glumci: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Neil Harris, Sarah Silverman, Evan Jones Režija: Seth MacFarlane Država: SAD

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