Tko to tamo priča?
Tko kaže da životinje ne pričaju? Nova emisija RTL Kockice 'Tko to tamo priča?' donosi zabavno i poučno putovanje u životinjski svijet iz perspektive deset neodoljivih životinjskih junaka. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, najmlađi gledatelji otkrit će kako životinje žive, što vole jesti, kako se brinuti o njima i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda, svaka epizoda donosi nove priče, zabavne trenutke i vrijedne životne lekcije. Emisija 'Tko to tamo priča?'mališanima na jedinstven način približava čudesan svijet životinja!Prikaži više
Jeste li znali da životinje imaju svoje priče? Otkrijte ih uz RTL Kockicu i emisiju 'Tko to tamo priča?'
Sezona 1Tko kaže da životinje ne pričaju? Nova emisija RTL Kockice 'Tko to tamo priča?' donosi zabavno i poučno putovanje u životinjski svijet iz perspektive deset neodoljivih životinjskih junaka. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, najmlađi gledatelji otkrit će kako životinje žive, što vole jesti, kako se brinuti o njima i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda, svaka epizoda donosi nove priče, zabavne trenutke i vrijedne životne lekcije. Emisija 'Tko to tamo priča?'mališanima na jedinstven način približava čudesan svijet životinja!Žanr: edukativna-zabavaDržava: Hrvatska
5:07
1. epizoda
Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije.
4:42
2. epizoda
Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije.