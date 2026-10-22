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Tko to tamo priča?

2026 Br. epizoda: 2

Tko kaže da životinje ne pričaju? Nova emisija RTL Kockice 'Tko to tamo priča?' donosi zabavno i poučno putovanje u životinjski svijet iz perspektive deset neodoljivih životinjskih junaka. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, najmlađi gledatelji otkrit će kako životinje žive, što vole jesti, kako se brinuti o njima i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda, svaka epizoda donosi nove priče, zabavne trenutke i vrijedne životne lekcije. Emisija 'Tko to tamo priča?'mališanima na jedinstven način približava čudesan svijet životinja!

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Životinje Obiteljski
quote Jeste li znali da životinje imaju svoje priče? Otkrijte ih uz RTL Kockicu i emisiju 'Tko to tamo priča?'

  • Sezona 1

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Tko to tamo priča? 1
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  • Sezona 1