Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Tko to tamo priča? ,

Sezona 1 Epizoda 1

Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije.

Prikaži više

  • Sezona 1

Slični sadržaji

Love Island Adria
Prava žena
San snova
Asia Express: Zmajeva ruta
Brak na prvu
Budva na pjeni od mora
Divlje pčele
Farma
Vatre ivanjske
Brak na prvu Australija
Gospodin Savršeni
Tajne vinove loze
Večera za pet
RTL Scena
Tko to tamo priča? 1
S1/E1
Prikaži više

  • Sezona 1