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Tko to tamo priča? ,

Sezona 1 Epizoda 2

Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije.

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  • Sezona 1

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