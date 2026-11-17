Sezona 1 Epizoda 10

Tko kaže da životinje ne pričaju! U novoj emisiji Tko to tamo priča?' najmlađi upoznaju deset neodoljivih životinjskih junaka koji će ih povesti na zabavno putovanje, ali ovog puta iz njihove perspektive. Kroz igru, smijeh i mnoštvo zanimljivosti, mali gledatelji otkrit će kako žive životinje, što vole jesti, kako se o njima brinuti i zašto svaka od njih zaslužuje ljubav i poštovanje. Od nestašnog tvora Kreše do velikog konja Freda - svaka epizoda donosi novu priču, puno smijeha i vrijedne lekcije.

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