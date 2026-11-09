Dosje Jarak ,
Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Prikaži više
Dosje Jarak specijalNova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Država: Hrvatska
Sezona 3Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: True CrimeDržava: Hrvatska
Sezona 2Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: True crime, Dokumentarna emisijaRežija: Dario TodorovićDržava: Hrvatska
Sezona 1Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: Dokumentarna emisija, True crimeRežija: Dario TodorovićDržava: Hrvatska