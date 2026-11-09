Dosje Jarak specijal Epizoda 0

Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!

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