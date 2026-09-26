Top.HR

Top.HR - Sezona 5

2026

Glazbena emisija koja u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Svake nedjelje ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama...