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Top.HR

Top.HR ,

Sezona 5 Epizoda 40

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.

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Gledaj S5/E40
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  • Sezona 5

57:52
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 07.11.2026.

Top.HR 07.11.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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46:50
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 31.10.2026.

Top.HR 31.10.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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52:53
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 24.10.2026.

Top.HR 24.10.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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1:00:54
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 17.10.2026.

Top.HR 17.10.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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54:40
Top.HR - Sezona 5 - 36. epizoda

36. epizoda

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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58:19
Top.HR - Sezona 5 - 35. epizoda

35. epizoda

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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47:22
Top.HR - Sezona 5 - Top. HR 26.09.2026.

Top. HR 26.09.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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52:09
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 19.09.2026

Top.HR 19.09.2026

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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53:28
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 12.09.2026.

Top.HR 12.09.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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54:41
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 05.09.2026.

Top.HR 05.09.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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56:12
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 29.08.2026.

Top.HR 29.08.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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48:01
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 22.08.2026.

Top.HR 22.08.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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49:28
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 18.07.2026.

Top.HR 18.07.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:58
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 11.07.2026.

Top.HR 11.07.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:07
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 04.07.2026.

Top.HR 04.07.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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53:59
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 27.06.2026.

Top.HR 27.06.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:19
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 20.06.2026.

Top.HR 20.06.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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1:02:46
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 13.06.2026.

Top.HR 13.06.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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58:17
Top.HR - Sezona 5 - 22. epizoda

22. epizoda

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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57:00
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 30.05.2026.

Top.HR 30.05.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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58:19
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 23.05.2026.

Top.HR 23.05.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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56:33
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 16.05.2026.

Top.HR 16.05.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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50:13
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 09.05.2026.

Top.HR 09.05.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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54:19
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 02.05.2026.

Top.HR 02.05.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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57:13
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 25.04.2026.

Top.HR 25.04.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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1:03:33
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 18.04.2026.

Top.HR 18.04.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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52:24
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 11.04.2026.

Top.HR 11.04.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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46:43
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 04.04.2026.

Top.HR 04.04.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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58:07
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 28.03.2026.

Top.HR 28.03.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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56:04
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 21.03.2026.

Top.HR 21.03.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:48
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 14.03.2026.

Top.HR 14.03.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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59:15
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 07.03.2026.

Top.HR 07.03.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:30
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 28.02.2026.

Top.HR 28.02.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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54:43
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 21.02.2026.

Top.HR 21.02.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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59:26
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 14.02.2026.

Top.HR 14.02.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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52:32
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 07.02.2025.

Top.HR 07.02.2025.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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54:33
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 31.01.2026.

Top.HR 31.01.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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45:35
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 24.01.2026.

Top.HR 24.01.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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55:46
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 17.01.2026.

Top.HR 17.01.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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56:35
Top.HR - Sezona 5 - Top.HR 10.01.2026.

Top.HR 10.01.2026.

Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
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  • Sezona 5