Top.HR
Top.HR ,
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.Prikaži više
Sezona 5Top.HRGlazbena emisija koja u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Svake nedjelje ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama...Žanr: glazbena emisijaDržava: Hrvatska
47:22
Top. HR 26.09.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
52:09
Top.HR 19.09.2026
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
53:28
Top.HR 12.09.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
54:41
Top.HR 05.09.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
56:12
Top.HR 29.08.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
48:01
Top.HR 22.08.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
49:28
Top.HR 18.07.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:58
Top.HR 11.07.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:07
Top.HR 04.07.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
53:59
Top.HR 27.06.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:19
Top.HR 20.06.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
1:02:46
Top.HR 13.06.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
58:17
22. epizoda
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
57:00
Top.HR 30.05.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
58:19
Top.HR 23.05.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
56:33
Top.HR 16.05.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
50:13
Top.HR 09.05.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
54:19
Top.HR 02.05.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
57:13
Top.HR 25.04.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
1:03:33
Top.HR 18.04.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
52:24
Top.HR 11.04.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
46:43
Top.HR 04.04.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
58:07
Top.HR 28.03.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
56:04
Top.HR 21.03.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:48
Top.HR 14.03.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
59:15
Top.HR 07.03.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:30
Top.HR 28.02.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
54:43
Top.HR 21.02.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
59:26
Top.HR 14.02.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
52:32
Top.HR 07.02.2025.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
54:33
Top.HR 31.01.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
45:35
Top.HR 24.01.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
55:46
Top.HR 17.01.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.
56:35
Top.HR 10.01.2026.
Glazbena emisija u goste dovodi brojne izvođače domaće glazbene scene, ali i otkriva najrelevantniju glazbenu listu singlova u Hrvatskoj i inozemstvu. Vikendom 'Top.HR' ugostit će autore i izvođače domaće glazbene scene te gledatelje informirati o listi najslušanijih domaćih singlova, novim koncertima, videospotovima i premijerama novih pjesama.