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Traitors: Srbija ,

Sezona 1 Epizoda 1

Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1