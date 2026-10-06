Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Traitors: Srbija ,

Sezona 1 Epizoda 2

Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.

Prikaži više

  • Sezona 1

Slični sadržaji

Hungry Games
Dosje Jarak
Potraga specijal: Zavadlav
Farma
Cocktail Master
Traitors Australija
Igra chefova
Brak na prvu
Koledžicom po svijetu
Dvornikovi
Celebrity Traitors UK
Noć vještica by Olja Vičbič
Zamka za mog stokera
Lay Z - Offroad
Top.HR
Traitors Srbija 1
S1/E2
Prikaži više

  • Sezona 1