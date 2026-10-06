Traitors: Srbija ,
Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.Prikaži više
Sezona 1Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome! Traitors: Srbija donosi srpsku verziju formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja i osvojio preko 20 nagrada - uključujući osam Emmyja i dvije BAFTA nagrade. Skupina natjecatelja zatvorena je u izoliranom, misterioznom zdanju. Među njima skrivaju se izdajice - i dok pošteni igrači pokušavaju otkriti tko su, izdajice ih potajno, jednog po jednog, eliminiraju. Svake večeri za stolom pada nova odluka, svako savezništvo može biti zamka, a svaki pogled preko stola nosi sumnju. Ovo je igra inteligencije, intuicije i hladnokrvne manipulacije, u kojoj je povjerenje najskuplja valuta — i najopasnija pogreška. Psihološki triler, reality drama i društvena igra u jednom, s preokretima koji ne staju iz epizode u epizodu, a kroz igru vas vodi glumica Jelena Gavrilović, poznata po ulogama u serijama 'Zbornica' i 'Radio Mileva'. Tko laže, tko govori istinu, a tko igra igru u kojoj nitko nije ono što se čini?Žanr: game show, realityDržava: Srbija
58:13
1. epizoda
Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.
1:01:41
2. epizoda
Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.