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Traitors: Srbija ,

Sezona 1 Epizoda 3

Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1