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Traitors: Srbija ,

Sezona 1 Epizoda 4

Novo jutro na Belom dvoru donijelo je nove strepnje... Počinje zadatak. Natjecatelji ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi kolekcija od 14 predmeta „iznimne vrijednosti“, a pored svakog stoji njegova cijena. Zadatak natjecatelja je prenijeti predmete na drugi kraj prostorije. Iako zadatak zvuči jednostavno, postoji jedna mala otežavajuća okolnost. Prostorija je „ispresijecana“ laserskim zrakama, a svaki natjecatelj ima pravo jednom proći kroz nju. Po povratku u dvor, u iščekivanju novog Okruglog stola, sumnje i spekulacije se nastavljaju. Jesu li Odani konačno na tragu Zavjerenika?

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  • Sezona 1

58:13
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.
1:01:41
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.
1:00:48
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.
1:01:01
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Novo jutro na Belom dvoru donijelo je nove strepnje... Počinje zadatak. Natjecatelji ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi kolekcija od 14 predmeta „iznimne vrijednosti“, a pored svakog stoji njegova cijena. Zadatak natjecatelja je prenijeti predmete na drugi kraj prostorije. Iako zadatak zvuči jednostavno, postoji jedna mala otežavajuća okolnost. Prostorija je „ispresijecana“ laserskim zrakama, a svaki natjecatelj ima pravo jednom proći kroz nju. Po povratku u dvor, u iščekivanju novog Okruglog stola, sumnje i spekulacije se nastavljaju. Jesu li Odani konačno na tragu Zavjerenika?

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  • Sezona 1