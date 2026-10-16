Traitors: Srbija - Sezona 1 - 5. epizoda

Traitors: Srbija ,
Odnosi između troje Zaverenika su poljuljani, ili je barem tako izgledalo. Ipak, potpuno neočekivano, prošli su bez konačne odluke o novom ubojstvu... U šumi, na lokaciji zadatka, četvero dobrovoljaca među natjecateljima čeka četiri iskopana groba. Odabrana četvorka ima zadatak leći u lijesove u kojima će biti živi zakopani. Morat će ostati u svojim grobovima sve dok ih njihovi suigrači ne iskopaju. Ostali natjecatelji, podijeljeni u timove, u dvorcu dobivaju karte s označenim lokacijama i kreću u potragu za zakopanim timskim kolegama. Unatoč svim naznakama da bi barem netko od njih mogao biti otkriven, trojac Zaverenika ponovno se izvlači neokrznut.Prikaži više
Sezona 1Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome! Traitors: Srbija donosi srpsku verziju formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja i osvojio preko 20 nagrada - uključujući osam Emmyja i dvije BAFTA nagrade. Skupina natjecatelja zatvorena je u izoliranom, misterioznom zdanju. Među njima skrivaju se izdajice - i dok pošteni igrači pokušavaju otkriti tko su, izdajice ih potajno, jednog po jednog, eliminiraju. Svake večeri za stolom pada nova odluka, svako savezništvo može biti zamka, a svaki pogled preko stola nosi sumnju. Ovo je igra inteligencije, intuicije i hladnokrvne manipulacije, u kojoj je povjerenje najskuplja valuta — i najopasnija pogreška. Psihološki triler, reality drama i društvena igra u jednom, s preokretima koji ne staju iz epizode u epizodu, a kroz igru vas vodi glumica Jelena Gavrilović, poznata po ulogama u serijama 'Zbornica' i 'Radio Mileva'. Tko laže, tko govori istinu, a tko igra igru u kojoj nitko nije ono što se čini?Žanr: game show, realityDržava: Srbija