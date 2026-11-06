Traitors: Srbija - Sezona 1 - 8. epizoda

Traitors: Srbija ,
Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? Sumnje postaju sve dublje, povjerenje sve krhkije, a svaki izgovoreni komentar može pokrenuti lavinu novih pitanja. U današnjem izazovu natjecatelji su podijeljeni u parove. Izazov? Tko se može najdulje držati za ruke. Zvuči jednostavno, ali hoće li napokon pasti nečije maske?Prikaži više
Sezona 1Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome! Traitors: Srbija donosi srpsku verziju formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja i osvojio preko 20 nagrada - uključujući osam Emmyja i dvije BAFTA nagrade. Skupina natjecatelja zatvorena je u izoliranom, misterioznom zdanju. Među njima skrivaju se izdajice - i dok pošteni igrači pokušavaju otkriti tko su, izdajice ih potajno, jednog po jednog, eliminiraju. Svake večeri za stolom pada nova odluka, svako savezništvo može biti zamka, a svaki pogled preko stola nosi sumnju. Ovo je igra inteligencije, intuicije i hladnokrvne manipulacije, u kojoj je povjerenje najskuplja valuta — i najopasnija pogreška. Psihološki triler, reality drama i društvena igra u jednom, s preokretima koji ne staju iz epizode u epizodu, a kroz igru vas vodi glumica Jelena Gavrilović, poznata po ulogama u serijama 'Zbornica' i 'Radio Mileva'. Tko laže, tko govori istinu, a tko igra igru u kojoj nitko nije ono što se čini?Žanr: game show, realityDržava: Srbija
1:00:56
8. epizoda
Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? Sumnje postaju sve dublje, povjerenje sve krhkije, a svaki izgovoreni komentar može pokrenuti lavinu novih pitanja. U današnjem izazovu natjecatelji su podijeljeni u parove. Izazov? Tko se može najdulje držati za ruke. Zvuči jednostavno, ali hoće li napokon pasti nečije maske?
1:05:02
7. epizoda
Dok odani pokušavaju povezati dijelove slagalice i otkriti tko im radi iza leđa, zavjerenici će se suočiti s novim izazovima. Njihovi će potezi biti pod povećalom, a svaki pogled, reakcija ili nepromišljena rečenica mogli bi ih odvesti korak bliže razotkrivanju. Jesu li odani napokon na tragu istine ili zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? U igri u kojoj se povjerenje pretvara u sumnju, a savezništva se mogu raspasti u trenu, jedna pogreška može promijeniti sve.
1:04:14
6. epizoda
Na Belom dvoru, za razliku od prethodnih puta, osvanulo je jutro u kojem znamo da prethodne noći nitko nije ubijen. Znamo mi, znaju Zavjerenici, ali ne znaju Odani... Počinje nova misija, igra u kojoj sve ovisi o tome koliko se natjecatelji međusobno poznaju. Trebaju se podijeliti u dva tima i, u utrci s vremenom, što prije stići do polja na kojem se nalazi zlato u vrijednosti od 5.000 eura. Po povratku u dvorac, dok se pripremaju za okrugli stol, sumnje natjecatelja i dalje najviše padaju na Enu, Marka i Vladu.
55:01
5. epizoda
Odnosi između troje Zaverenika su poljuljani, ili je barem tako izgledalo. Ipak, potpuno neočekivano, prošli su bez konačne odluke o novom ubojstvu... U šumi, na lokaciji zadatka, četvero dobrovoljaca među natjecateljima čeka četiri iskopana groba. Odabrana četvorka ima zadatak leći u lijesove u kojima će biti živi zakopani. Morat će ostati u svojim grobovima sve dok ih njihovi suigrači ne iskopaju. Ostali natjecatelji, podijeljeni u timove, u dvorcu dobivaju karte s označenim lokacijama i kreću u potragu za zakopanim timskim kolegama. Unatoč svim naznakama da bi barem netko od njih mogao biti otkriven, trojac Zaverenika ponovno se izvlači neokrznut.
1:01:01
4. epizoda
Novo jutro na Belom dvoru donijelo je nove strepnje... Počinje zadatak. Natjecatelji ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi kolekcija od 14 predmeta „iznimne vrijednosti“, a pored svakog stoji njegova cijena. Zadatak natjecatelja je prenijeti predmete na drugi kraj prostorije. Iako zadatak zvuči jednostavno, postoji jedna mala otežavajuća okolnost. Prostorija je „ispresijecana“ laserskim zrakama, a svaki natjecatelj ima pravo jednom proći kroz nju. Po povratku u dvor, u iščekivanju novog Okruglog stola, sumnje i spekulacije se nastavljaju. Jesu li Odani konačno na tragu Zaverenika?
1:00:48
3. epizoda
Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.
1:01:41
2. epizoda
Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.
58:13
1. epizoda
Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.