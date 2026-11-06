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Traitors: Srbija ,

Sezona 1 Epizoda 8

Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? Sumnje postaju sve dublje, povjerenje sve krhkije, a svaki izgovoreni komentar može pokrenuti lavinu novih pitanja. U današnjem izazovu natjecatelji su podijeljeni u parove. Izazov? Tko se može najdulje držati za ruke. Zvuči jednostavno, ali hoće li napokon pasti nečije maske?

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  • Sezona 1

1:00:56
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? Sumnje postaju sve dublje, povjerenje sve krhkije, a svaki izgovoreni komentar može pokrenuti lavinu novih pitanja. U današnjem izazovu natjecatelji su podijeljeni u parove. Izazov? Tko se može najdulje držati za ruke. Zvuči jednostavno, ali hoće li napokon pasti nečije maske?
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1:05:02
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Dok odani pokušavaju povezati dijelove slagalice i otkriti tko im radi iza leđa, zavjerenici će se suočiti s novim izazovima. Njihovi će potezi biti pod povećalom, a svaki pogled, reakcija ili nepromišljena rečenica mogli bi ih odvesti korak bliže razotkrivanju. Jesu li odani napokon na tragu istine ili zavjerenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? U igri u kojoj se povjerenje pretvara u sumnju, a savezništva se mogu raspasti u trenu, jedna pogreška može promijeniti sve.
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1:04:14
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Na Belom dvoru, za razliku od prethodnih puta, osvanulo je jutro u kojem znamo da prethodne noći nitko nije ubijen. Znamo mi, znaju Zavjerenici, ali ne znaju Odani... Počinje nova misija, igra u kojoj sve ovisi o tome koliko se natjecatelji međusobno poznaju. Trebaju se podijeliti u dva tima i, u utrci s vremenom, što prije stići do polja na kojem se nalazi zlato u vrijednosti od 5.000 eura. Po povratku u dvorac, dok se pripremaju za okrugli stol, sumnje natjecatelja i dalje najviše padaju na Enu, Marka i Vladu.
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55:01
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Odnosi između troje Zaverenika su poljuljani, ili je barem tako izgledalo. Ipak, potpuno neočekivano, prošli su bez konačne odluke o novom ubojstvu... U šumi, na lokaciji zadatka, četvero dobrovoljaca među natjecateljima čeka četiri iskopana groba. Odabrana četvorka ima zadatak leći u lijesove u kojima će biti živi zakopani. Morat će ostati u svojim grobovima sve dok ih njihovi suigrači ne iskopaju. Ostali natjecatelji, podijeljeni u timove, u dvorcu dobivaju karte s označenim lokacijama i kreću u potragu za zakopanim timskim kolegama. Unatoč svim naznakama da bi barem netko od njih mogao biti otkriven, trojac Zaverenika ponovno se izvlači neokrznut.
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1:01:01
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Novo jutro na Belom dvoru donijelo je nove strepnje... Počinje zadatak. Natjecatelji ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi kolekcija od 14 predmeta „iznimne vrijednosti“, a pored svakog stoji njegova cijena. Zadatak natjecatelja je prenijeti predmete na drugi kraj prostorije. Iako zadatak zvuči jednostavno, postoji jedna mala otežavajuća okolnost. Prostorija je „ispresijecana“ laserskim zrakama, a svaki natjecatelj ima pravo jednom proći kroz nju. Po povratku u dvor, u iščekivanju novog Okruglog stola, sumnje i spekulacije se nastavljaju. Jesu li Odani konačno na tragu Zaverenika?
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1:00:48
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.
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1:01:41
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.
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58:13
Traitors: Srbija - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.
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