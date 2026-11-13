Traitors: Srbija - Sezona 1 - 9. epizoda

Traitors: Srbija - Sezona 1

2026

Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome! Traitors: Srbija donosi srpsku verziju formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja i osvojio preko 20 nagrada - uključujući osam Emmyja i dvije BAFTA nagrade. Skupina natjecatelja zatvorena je u izoliranom, misterioznom zdanju. Među njima skrivaju se izdajice - i dok pošteni igrači pokušavaju otkriti tko su, izdajice ih potajno, jednog po jednog, eliminiraju. Svake večeri za stolom pada nova odluka, svako savezništvo može biti zamka, a svaki pogled preko stola nosi sumnju. Ovo je igra inteligencije, intuicije i hladnokrvne manipulacije, u kojoj je povjerenje najskuplja valuta — i najopasnija pogreška. Psihološki triler, reality drama i društvena igra u jednom, s preokretima koji ne staju iz epizode u epizodu, a kroz igru vas vodi glumica Jelena Gavrilović, poznata po ulogama u serijama 'Zbornica' i 'Radio Mileva'. Tko laže, tko govori istinu, a tko igra igru u kojoj nitko nije ono što se čini?