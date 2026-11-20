Traitors: Srbija ,
U pretposljednjoj fazi nije bilo klasičnog izazova, ubojstva ni izbacivanja za okruglim stolom, već su finalisti rezimirali dosadašnja događanja i iznijeli strategije uoči konačnog obračuna.Prikaži više
Sezona 1Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome! Traitors: Srbija donosi srpsku verziju formata koji je osvojio publiku u više od 30 zemalja i osvojio preko 20 nagrada - uključujući osam Emmyja i dvije BAFTA nagrade. Skupina natjecatelja zatvorena je u izoliranom, misterioznom zdanju. Među njima skrivaju se izdajice - i dok pošteni igrači pokušavaju otkriti tko su, izdajice ih potajno, jednog po jednog, eliminiraju. Svake večeri za stolom pada nova odluka, svako savezništvo može biti zamka, a svaki pogled preko stola nosi sumnju. Ovo je igra inteligencije, intuicije i hladnokrvne manipulacije, u kojoj je povjerenje najskuplja valuta — i najopasnija pogreška. Psihološki triler, reality drama i društvena igra u jednom, s preokretima koji ne staju iz epizode u epizodu, a kroz igru vas vodi glumica Jelena Gavrilović, poznata po ulogama u serijama 'Zbornica' i 'Radio Mileva'. Tko laže, tko govori istinu, a tko igra igru u kojoj nitko nije ono što se čini?Žanr: game show, realityDržava: Srbija
54:10
10. epizoda
U pretposljednjoj fazi nije bilo klasičnog izazova, ubojstva ni izbacivanja za okruglim stolom, već su finalisti rezimirali dosadašnja događanja i iznijeli strategije uoči konačnog obračuna.
1:03:25
9. epizoda
Sa samo dva preostala Odana igrača na Bijelom dvoru, napetost doseže vrhunac jer Zaverenici imaju potpunu kontrolu nad glasovanjem, dok Odani pokušavaju pronaći bilo kakav način da razbiju njihov savez u završnici.
1:00:56
8. epizoda
Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zaverenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? Sumnje postaju sve dublje, povjerenje sve krhkije, a svaki izgovoreni komentar može pokrenuti lavinu novih pitanja. U današnjem izazovu natjecatelji su podijeljeni u parove. Izazov? Tko se može najdulje držati za ruke. Zvuči jednostavno, ali hoće li napokon pasti nečije maske?
1:05:02
7. epizoda
Dok Odani pokušavaju povezati dijelove slagalice i otkriti tko im radi iza leđa, Zaverenici će se suočiti s novim izazovima. Njihovi će potezi biti pod povećalom, a svaki pogled, reakcija ili nepromišljena rečenica mogli bi ih odvesti korak bliže razotkrivanju. Jesu li Odani napokon na tragu istine ili Zaverenici i dalje vješto povlače konce iz sjene? U igri u kojoj se povjerenje pretvara u sumnju, a savezništva se mogu raspasti u trenu, jedna pogreška može promijeniti sve.
1:04:14
6. epizoda
Na Belom dvoru, za razliku od prethodnih puta, osvanulo je jutro u kojem znamo da prethodne noći nitko nije ubijen. Znamo mi, znaju Zaverenici, ali ne znaju Odani... Počinje nova misija, igra u kojoj sve ovisi o tome koliko se natjecatelji međusobno poznaju. Trebaju se podijeliti u dva tima i, u utrci s vremenom, što prije stići do polja na kojem se nalazi zlato u vrijednosti od 5.000 eura. Po povratku u dvorac, dok se pripremaju za okrugli stol, sumnje natjecatelja i dalje najviše padaju na Enu, Marka i Vladu.
55:01
5. epizoda
Odnosi između troje Zaverenika su poljuljani, ili je barem tako izgledalo. Ipak, potpuno neočekivano, prošli su bez konačne odluke o novom ubojstvu... U šumi, na lokaciji zadatka, četvero dobrovoljaca među natjecateljima čeka četiri iskopana groba. Odabrana četvorka ima zadatak leći u lijesove u kojima će biti živi zakopani. Morat će ostati u svojim grobovima sve dok ih njihovi suigrači ne iskopaju. Ostali natjecatelji, podijeljeni u timove, u dvorcu dobivaju karte s označenim lokacijama i kreću u potragu za zakopanim timskim kolegama. Unatoč svim naznakama da bi barem netko od njih mogao biti otkriven, trojac Zaverenika ponovno se izvlači neokrznut.
1:01:01
4. epizoda
Novo jutro na Belom dvoru donijelo je nove strepnje... Počinje zadatak. Natjecatelji ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi kolekcija od 14 predmeta „iznimne vrijednosti“, a pored svakog stoji njegova cijena. Zadatak natjecatelja je prenijeti predmete na drugi kraj prostorije. Iako zadatak zvuči jednostavno, postoji jedna mala otežavajuća okolnost. Prostorija je „ispresijecana“ laserskim zrakama, a svaki natjecatelj ima pravo jednom proći kroz nju. Po povratku u dvor, u iščekivanju novog Okruglog stola, sumnje i spekulacije se nastavljaju. Jesu li Odani konačno na tragu Zaverenika?
1:00:48
3. epizoda
Novi dan, novi izazov. Natjecatelji će po kiši u šumi morati pronaći 32 zlatnika. Za to će imati 10 minuta. Novi okršaj za okruglim stolom i ponovno će jedan natjecatelj morati napustiti igru.
1:01:41
2. epizoda
Zaverenici su izvršili prvo ubojstvo, a okrugli stol izbacio je prvog natjecatelja! Natjecatelji su potom stavljeni pred novi izazov. Svi su bili vezani u jedan jedinstveni lanac, a ključevi za otključavanje lokota nalazili su se u sredini. Došao je red i na okrugli stol, prilika za Odane da iz dvora protjeraju Zaverenika ili, pak, pogriješe i izbace jednog od svojih.
58:13
1. epizoda
Dvadeset nepoznatih natjecatelja ulazi u dvor s jednim ciljem – osvojiti nagradu do 50 tisuća eura, ali među njima se kriju Zaverenici spremni potajno izbacivati Odane igrače. Već prve odluke bude nepovjerenje, a zahtjevna misija na jezeru dodatno testira suradnju, snalažljivost i poštenje. Kako se pojavljuju prve sumnje i optužbe, postaje jasno da će u ovoj igri povjerenje biti jednako važno kao i pobjeda.