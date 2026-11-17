'Travelator' je napeta kriminalistička drama redatelja Dušana Milića o osamnaestogodišnjem Slavu, koji s bolesnom majkom živi u izbjegličkom naselju u Beogradu. Bijeg od teške svakodnevice pronalazi u nasilnim videoigrama, no njegove vještine privlače pozornost kriminalnog podzemlja. Dobiva opasan zadatak – otputovati u Las Vegas i ubiti kriminalca pod zaštitom svjedoka. U gradu kocke i luksuza Slav otkriva koliko je tanka granica između virtualnog i stvarnog nasilja. Film 'Travelator' donosi uzbudljivu priču o opasnim odlukama i njihovim posljedicama.

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