Tri nova showa iznenađenja - ostanite uz Voyo
Tri nova showa iznenađenja - ostanite uz Voyo ,
Mislili ste da je gotovo? Ni slučajno! Vaši najdraži kandidati vraćaju se u tri potpuno nova showa, s još više zabave, emocija i iznenađenja. Ostanite uz Voyo, najbolje tek dolazi!Prikaži više
NajavaTri nova showa iznenađenja - ostanite uz VoyoMislili ste da je gotovo? Ni slučajno! Vaši najdraži kandidati vraćaju se u tri potpuno nova showa, s još više zabave, emocija i iznenađenja. Ostanite uz Voyo, najbolje tek dolazi!