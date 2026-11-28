'Ušutkavanje' napeti je kriminalistički triler koji prati bivšeg lovca Rayburna Swansona, kojeg tumači Nikolaj Coster-Waldau. Nakon misterioznog nestanka kćeri, Rayburn se povlači u rezervat prirode u sjevernoj Minnesoti, gdje se bori s alkoholizmom i osjećajem krivnje. Kada lokalna šerifica Alice Gustafson, koju glumi Annabelle Wallis, pronađe tijelo brutalno ubijene djevojke, istraga otkriva tragove neobičnog oružja i mogućeg serijskog ubojice. Rayburn se ubrzo uključuje u potragu za istinom, nadajući se da bi slučaj mogao biti povezan s nestankom njegove kćeri. Film 'Ušutkavanje', u režiji Robina Pronta, donosi mračnu atmosferu, napetu istragu i priču o osveti, krivnji i očinskoj ljubavi.

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