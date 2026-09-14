Večera za pet - NOVE EPIZODE - 2. epizoda

Večera za pet ,
Antun, dubrovački pomorac i dugogodišnji časnik palube, za goste priprema večeru inspiriranu morem, lokalnim namirnicama i svojim putovanjima. Na jelovniku su kreativno predjelo, riblje glavno jelo i desert s talijanskom inspiracijom, a tijekom pripreme ne nedostaje ni malih nezgoda i improvizacije.Prikaži više
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
54:36
10. epizoda
U završnoj epizodi tjedna ekipa odlazi u Sveti Ivan Zelinu, gdje ih dočekuje Zdenka - majka troje djece, zaljubljenica u prirodu, čitanje i vrtlarenje. Svoje goste ugostit će uz posebnu pažnju posvećenu atmosferi i detaljima. Pripremit će lagani ljetni meni koji uključuje rolade sa špinatom i domaćim ajvarom, puretinu s povrćem i rižom te desert s mascarpone kremom i karamelom.
54:15
9. epizoda
Domaćin Tomislav iz Zagreba ljubitelj je kuhanja kojem je gastronomija velika strast. Večeru će svojim gostima pripremiti inspiriran ljubavlju prema kuhanju i podrškom supruge. Na meniju će se naći zeleni rižoto od tikvica, boba i graška, lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki s umakom od crnog vina te tiramisu u čaši za kraj. Uz pomno uređeni stol i posebnu pažnju posvećenu atmosferi, Tomislav će pokušati osvojiti svoje goste kreativnim jelima i toplim domaćinstvom.
52:50
8. epizoda
Nakon Renatove večere, domaćin je Nenad iz Varaždina, poznat kao Čarli, koji gostima priprema jelovnik inspiriran domaćim okusima i obiteljskim uspomenama. Večera počinje tradicionalnim predjelom, nastavlja se dvjema vrstama špageta, a završava desertom prema receptu njegove bake.
53:19
7. epizoda
U drugoj večeri zagrebačkog tjedna domaćin je Renato Đ., poznat i pod nadimkom Radman iz vremena hrvatske hip hop scene, a danas se bavi ugostiteljstvom i pripremom burgera. Za svoje goste priprema burgere „purgere” kao predjelo, peka s vratinom, povrćem, krumpirom i rebrima za glavno jelo te slanu verziju „Bakine štrudle” sa svježim sirom i vrhnjem za desert. Nakon druženja u zanimljivom ambijentu, gosti kušaju njegove specijalitete i ocjenjuju Renatovu kulinarsku priču, okuse i atmosferu večeri.
55:26
6. epizoda
U prvom ovotjednom izdanju „Večere za pet“ domaćica je Alana, kiparica koja izrađuje skulpture u staklu i svoju kreativnost prenosi i u kuhinju. Za goste priprema jelovnik od sezonskih namirnica, a njezina večera donosi zanimljive kombinacije okusa, neobične detalje i podijeljene reakcije za stolom. Uz hranu, gosti upoznaju i Alaninu osobnu priču te otkrivaju što joj je važno u životu i stvaranju.
51:33
5. epizoda
Posljednja u ovotjednoj ekipi bit će Mija (52), voditeljica odjela za odnose s gostima u hotelu. Rođena je u Ljubljani, potkraj devedesetih preselila se u Cavtat, a potom u Konavle, gdje danas živi sa suprugom i najmlađom kćeri dok drugo dvoje djece žive u Zagrebu. Miji je posebno važno očuvanje tradicije, a njezina obitelj ima čak i vlastitu kapelicu. Uživa u svom vrtu, u slobodno vrijeme putuje i uči strane jezike, a u 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude, kušala nova jela, sklopila nova prijateljstva i jednostavno se dobro zabavila.
51:30
4. epizoda
Za dobru atmosferu za stolom pobrinut će se i Zoran K. (56), glazbenik i hedonist iz mjesta Lozica koji već ima iskustva s RTL-ovim kulinarskim emisijama. Sudjelovao je u 'Večeri za 5 na selu' i 'Tri, dva, jedan kuhaj!' a ponovno se prijavio u emisiju jer, kaže, obožava druženja i finu hranu. Zoran nastupa po hotelima, restoranima i brodovima, gdje svira harmoniku, a odnedavno odlazi u teretanu kako bi ostao u formi te, kako kroz smijeh kaže, spržio kalorije.
49:24
3. epizoda
Zoran, sportaš, HGSS-ovac i avanturist iz Cavtata, priprema večeru za goste u Čilipima. Na meniju su makaruni s kozicama na crveno, hobotnica ispod peke i tiramisu, a goste očekuje i poseban doček u kući na stablu. Uz večeru Zoran dijeli priče iz svijeta sporta, pustolovina i spašavanja, a večer dodatno upotpunjuju domaći aperitivi, pokloni i nastup klape Čilipi.
50:10
2. epizoda
Antun, dubrovački pomorac i dugogodišnji časnik palube, za goste priprema večeru inspiriranu morem, lokalnim namirnicama i svojim putovanjima. Na jelovniku su kreativno predjelo, riblje glavno jelo i desert s talijanskom inspiracijom, a tijekom pripreme ne nedostaje ni malih nezgoda i improvizacije.
49:57
1. epizoda
Nove epizode 'Večere za pet' donose novu tjednu kulinarsku avanturu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prvi dan natjecanja vodi nas u slikoviti Trsteno. Domaćica Katarina ugostit će kandidate uz večeru pripremljenu s puno truda i domaćih okusa, a uz jelo, druženje i dobru atmosferu gosti će pokušati procijeniti koliko je uspješna u ulozi domaćice.