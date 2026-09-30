Večera za pet - NOVE EPIZODE - 7. epizoda

Večera za pet ,
U drugoj večeri zagrebačkog tjedna domaćin je Renato Đ., poznat i pod nadimkom Radman iz vremena hrvatske hip hop scene, a danas se bavi ugostiteljstvom i pripremom burgera. Za svoje goste priprema burgere „purgere” kao predjelo, peka s vratinom, povrćem, krumpirom i rebrima za glavno jelo te slanu verziju „Bakine štrudle” sa svježim sirom i vrhnjem za desert. Nakon druženja u zanimljivom ambijentu, gosti kušaju njegove specijalitete i ocjenjuju Renatovu kulinarsku priču, okuse i atmosferu večeri.Prikaži više
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska