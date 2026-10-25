Večera za pet - NOVE EPIZODE - 21. epizoda

Večera za pet ,
Novi tjedan na istoku Hrvatske otvara svestrana umirovljenica Ilonka iz Vukovara. Svojim romantičnim menijem pokušat će osvojiti goste. Priprema predjelo pod nazivom 'Ta tvoja oka dva', glavno jelo 'Tako sam mekan, k'o duša' te desert 'Uvaljaj me, pa me zagrizi'.Prikaži više
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
55:33
21. epizoda
Novi tjedan na istoku Hrvatske otvara svestrana umirovljenica Ilonka iz Vukovara. Svojim romantičnim menijem pokušat će osvojiti goste. Priprema predjelo pod nazivom 'Ta tvoja oka dva', glavno jelo 'Tako sam mekan, k'o duša' te desert 'Uvaljaj me, pa me zagrizi'.
53:58
20. epizoda
Posljednju večeru tjedna priprema Iris, majka šestero djece i pjevačica, koja će goste pokušati osvojiti svojim kulinarskim umijećem. Za predjelo poslužuje jelo s tartufima, za glavno jelo piletinu punjenu sirom i pancetom, a večeru završava desertom nazvanim po svojoj pjesmi. Tijekom priprema dolazi do nezgode u kuhinji, no večer se nastavlja uz pjesmu, smijeh i nastup Irisine kćeri Izabele. Nakon posljednjih ocjena slijedi proglašenje ovotjednog pobjednika.
54:56
19. epizoda
Red je na 27-godišnjeg Josipa iz Osijeka, koji će goste pokušati osvojiti kreativnim jelovnikom. Za predjelo priprema pohanu mozzarellu sa slavonskim kulenom, za glavno jelo svinjski lungić s pireom od batata, a za desert cheesecake od pistacija. Uz ukusna jela, goste očekuju zabavna pantomima i razgovori o ljubavi i slavonskoj hrani.
56:04
18. epizoda
Nakon Danijelove večere, red je na njegovu suprugu Katarinu, koja kao slastičarka priprema kreativan jelovnik nadahnut putovanjima i svjetskim kuhinjama. Goste očekuju zanimljive kombinacije slatkih i slanih okusa, a veselu atmosferu dodatno će začiniti razgovori o putovanjima i ljubavnim anegdotama domaćina. Hoće li Katarina svojim kulinarskim umijećem uspjeti nadmašiti supruga i osvojiti goste?
54:49
17. epizoda
Red je na Danijela, profesionalnog kuhara i stilista hrane koji gostima priprema raskošan jelovnik inspiriran svjetskim kuhinjama. Za predjelo poslužuje njoke od ricotte, za glavno jelo biftek s pire krumpirom, a za desert svoju verziju tiramisua. Goste iznenađuje i kratkom tjelovježbom, dok njegova jela izazivaju različite reakcije, osobito desert i pečenost mesa.
56:18
16. epizoda
Nema večere do 'Večere za 5'! Obožavani kulinarski show koji je godinama dio svakodnevice gledatelja RTL-a ovaj tjedan donosi nove kandidate, nova druženja, slasne recepte i, naravno, neizostavno ocjenjivanje za stolom. Upravo je u tome i čar 'Večere za 5' - osim onoga što se nalazi na tanjuru, gledatelji iz večeri u večer upoznaju različite ljude, njihove navike, karaktere i male životne priče, a svaki novi tjedan donosi potpuno novu ekipu i nova iznenađenja. Koncept emisije ostaje isti, onakav kakvog ga gledatelji poznaju i vole - pet osoba koje se međusobno ne poznaju okuplja se tijekom tjedna, svaki dan kod drugog domaćina na večeri. Svaki natjecatelj priprema jelovnik po vlastitom izboru i pokušava osvojiti simpatije ostalih gostiju – i to ne samo kroz kulinarske vještine, već i atmosferom, gostoprimstvom i osobnim šarmom. Na kraju tjedna, onaj s najviše bodova osvaja titulu domaćina tjedna i novčanu nagradu od 1000 eura!
54:31
15. epizoda
U završnici slavonsko-baranjskog tjedna posljednju večeru priprema Antun, društveni šaljivdžija i ljubitelj kreativnog stvaralaštva. Za goste priprema balote na majonezu, salatu od crne rotkvice, kreativno glavno jelo od štuke i smuđa te deserte od kore lubenice i kesten-pirea. Uz neobična jela, Antun gostima pokazuje svoje rukotvorine i priređuje zabavnu nagradnu igru. Nakon njegove večere slijedi proglašenje pobjednika tjedna.
55:03
14. epizoda
Četvrti dan slavonsko-baranjskog tjedna vodi ekipu u Valpovo, gdje domaćin Dalibor priprema večeru inspiriranu slavonskom tradicijom. Za goste priprema paštetu od čvaraka s domaćom šunkom, glavno jelo „Gazda u dvorištu“ s pijetlom, domaćim tijestom, sirom i slaninom te roladu od slavonskih maruna za desert. Uz domaće okuse, Dalibor gostima priređuje večer ispunjenu tamburicom, pjesmom i šokačkim običajima, a druženje u Valpovu prolazi u pravom slavonskom duhu.
52:53
13. epizoda
Slavonsko-baranjski tjedan nastavlja se večerom kod Spomenke iz Osijeka. Ova 71-godišnja domaćica priprema tradicionalnu večeru – ragu juhu, svinjsko pečenje s krumpirom i povrćem te pitu od jabuka. Uz ukusna jela, gostima pokazuje svoju kreativnost kroz dekoracije i ručne radove, a večer prolazi u znaku druženja, priča i toplih emocija.
54:14
12. epizoda
Slavonsko-baranjski tjedan nastavlja najmlađi kandidat Sandro, gamer, streamer i komičar koji se odlučuje okušati u kuhanju kako bi izašao iz svoje zone komfora. Uz pomoć kume Martine priprema večeru inspiriranu osječkim duhom – juhu od teletine, punjeni svinjski but sa sirom, slaninom i povrćem uz pečeni krumpir te tiramisu nazvan „Lega mi se, lega“. Uz domaća jela, goste zabavlja humorom i pričama iz svog života, a večer prolazi u opuštenoj atmosferi.
54:54
11. epizoda
Novi tjedan 'Večere za pet' donosi novih pet kandidata iz Slavonije i Baranje. Prva na redu je Biljana iz Petlovca u Baranji, koja će svojim gostima pripremiti predjelo „Smotanci“, glavno jelo „Kukuriku City“ te desert „Ledena rapsodija“.
54:36
10. epizoda
U završnoj epizodi tjedna ekipa odlazi u Sveti Ivan Zelinu, gdje ih dočekuje Zdenka - majka troje djece, zaljubljenica u prirodu, čitanje i vrtlarenje. Svoje goste ugostit će uz posebnu pažnju posvećenu atmosferi i detaljima. Pripremit će lagani ljetni meni koji uključuje rolade sa špinatom i domaćim ajvarom, puretinu s povrćem i rižom te desert s mascarpone kremom i karamelom.
54:15
9. epizoda
Domaćin Tomislav iz Zagreba ljubitelj je kuhanja kojem je gastronomija velika strast. Večeru će svojim gostima pripremiti inspiriran ljubavlju prema kuhanju i podrškom supruge. Na meniju će se naći zeleni rižoto od tikvica, boba i graška, lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki s umakom od crnog vina te tiramisu u čaši za kraj. Uz pomno uređeni stol i posebnu pažnju posvećenu atmosferi, Tomislav će pokušati osvojiti svoje goste kreativnim jelima i toplim domaćinstvom.
52:50
8. epizoda
Nakon Renatove večere, domaćin je Nenad iz Varaždina, poznat kao Čarli, koji gostima priprema jelovnik inspiriran domaćim okusima i obiteljskim uspomenama. Večera počinje tradicionalnim predjelom, nastavlja se dvjema vrstama špageta, a završava desertom prema receptu njegove bake.
53:19
7. epizoda
U drugoj večeri zagrebačkog tjedna domaćin je Renato Đ., poznat i pod nadimkom Radman iz vremena hrvatske hip hop scene, a danas se bavi ugostiteljstvom i pripremom burgera. Za svoje goste priprema burgere „purgere” kao predjelo, peka s vratinom, povrćem, krumpirom i rebrima za glavno jelo te slanu verziju „Bakine štrudle” sa svježim sirom i vrhnjem za desert. Nakon druženja u zanimljivom ambijentu, gosti kušaju njegove specijalitete i ocjenjuju Renatovu kulinarsku priču, okuse i atmosferu večeri.
55:26
6. epizoda
U prvom ovotjednom izdanju „Večere za pet“ domaćica je Alana, kiparica koja izrađuje skulpture u staklu i svoju kreativnost prenosi i u kuhinju. Za goste priprema jelovnik od sezonskih namirnica, a njezina večera donosi zanimljive kombinacije okusa, neobične detalje i podijeljene reakcije za stolom. Uz hranu, gosti upoznaju i Alaninu osobnu priču te otkrivaju što joj je važno u životu i stvaranju.
51:33
5. epizoda
Posljednja u ovotjednoj ekipi bit će Mija (52), voditeljica odjela za odnose s gostima u hotelu. Rođena je u Ljubljani, potkraj devedesetih preselila se u Cavtat, a potom u Konavle, gdje danas živi sa suprugom i najmlađom kćeri dok drugo dvoje djece žive u Zagrebu. Miji je posebno važno očuvanje tradicije, a njezina obitelj ima čak i vlastitu kapelicu. Uživa u svom vrtu, u slobodno vrijeme putuje i uči strane jezike, a u 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude, kušala nova jela, sklopila nova prijateljstva i jednostavno se dobro zabavila.
51:30
4. epizoda
Za dobru atmosferu za stolom pobrinut će se i Zoran K. (56), glazbenik i hedonist iz mjesta Lozica koji već ima iskustva s RTL-ovim kulinarskim emisijama. Sudjelovao je u 'Večeri za 5 na selu' i 'Tri, dva, jedan kuhaj!' a ponovno se prijavio u emisiju jer, kaže, obožava druženja i finu hranu. Zoran nastupa po hotelima, restoranima i brodovima, gdje svira harmoniku, a odnedavno odlazi u teretanu kako bi ostao u formi te, kako kroz smijeh kaže, spržio kalorije.
49:24
3. epizoda
Zoran, sportaš, HGSS-ovac i avanturist iz Cavtata, priprema večeru za goste u Čilipima. Na meniju su makaruni s kozicama na crveno, hobotnica ispod peke i tiramisu, a goste očekuje i poseban doček u kući na stablu. Uz večeru Zoran dijeli priče iz svijeta sporta, pustolovina i spašavanja, a večer dodatno upotpunjuju domaći aperitivi, pokloni i nastup klape Čilipi.
50:10
2. epizoda
Antun, dubrovački pomorac i dugogodišnji časnik palube, za goste priprema večeru inspiriranu morem, lokalnim namirnicama i svojim putovanjima. Na jelovniku su kreativno predjelo, riblje glavno jelo i desert s talijanskom inspiracijom, a tijekom pripreme ne nedostaje ni malih nezgoda i improvizacije.
49:57
1. epizoda
Nove epizode 'Večere za pet' donose novu tjednu kulinarsku avanturu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prvi dan natjecanja vodi nas u slikoviti Trsteno. Domaćica Katarina ugostit će kandidate uz večeru pripremljenu s puno truda i domaćih okusa, a uz jelo, druženje i dobru atmosferu gosti će pokušati procijeniti koliko je uspješna u ulozi domaćice.