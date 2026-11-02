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Večera za pet ,

NOVE EPIZODE Epizoda 28

Treći domaćin ovotjedne 'Večere za pet' je Alen iz Viškova, kojeg je u emisiju prijavila kći Mia. Gostima priprema tjesteninu s plodovima mora, punjene lignje s pireom od graška te tortu Sahara od keksa, pudinga i šlaga. Iako njegova jela uglavnom dobivaju pohvale, večeru obilježava i neugodno iznenađenje u glavnom jelu. Za kraj Alen goste iznenađuje nastupom dječjeg zbora Nebeske iskrice, uz pjesmu i ples.

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50:25
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 28. epizoda

28. epizoda

Treći domaćin ovotjedne 'Večere za pet' je Alen iz Viškova, kojeg je u emisiju prijavila kći Mia. Gostima priprema tjesteninu s plodovima mora, punjene lignje s pireom od graška te tortu Sahara od keksa, pudinga i šlaga. Iako njegova jela uglavnom dobivaju pohvale, večeru obilježava i neugodno iznenađenje u glavnom jelu. Za kraj Alen goste iznenađuje nastupom dječjeg zbora Nebeske iskrice, uz pjesmu i ples.
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51:24
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 27. epizoda

27. epizoda

Druga domaćica ovotjedne 'Večere za pet' je Mirjana iz Rijeke, koja se nakon 40 godina života u Australiji vratila u Hrvatsku. Gostima priprema lisnate žlice punjene piletinom i šampinjonima, biftek u umaku od gljiva s paprikama i kruhom s češnjakom te desert od jabuka, pudinga i šlaga. Uz zanimljive priče o životu u Australiji i karijeri modne kreatorice, Mirjana će goste iznenaditi i zabavnom igrom s nagradom.
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50:28
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 26. epizoda

26. epizoda

Ovotjedno druženje u 'Večeri za pet' započinje u Hreljinu, gdje goste dočekuje umirovljenica Karmela Pavičić. Za predjelo priprema pileće popečke u pivskom tijestu uz salatu, a za glavno jelo juneće šnicle s njokima od bundeve. Večeru završava čokoladnom tortom s rogačem i narančom. Uz upoznavanje, razgovore i prve kulinarske dojmove, Karmela će goste iznenaditi i kreativnim poklonima koje je sama izradila.
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52:16
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 25. epizoda

25. epizoda

U završnoj večeri tjedna na istoku Hrvatske domaćin je Karlo iz Novih Mikanovaca, koji će goste pokušati osvojiti zanimljivim jelovnikom. Za predjelo priprema košarice od tijesta punjene mesnim i sirnim delicijama, dok za glavno jelo poslužuje domaće raviole sa sirom u umaku od tartufa i biftek. Večeru završava kremastim čokoladnim desertom, a druženje prolazi uz šale, pjesmu i dobro raspoloženje. Hoće li Karlo svojim kulinarskim umijećem i atmosferom oduševiti goste?
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56:39
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 24. epizoda

24. epizoda

Četvrti kandidat je 18-godišnji Lovro Mužar, kuhar kojemu su ljubav prema hrani prenijeli obiteljski trenuci provedeni uz štednjak.U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, slušati glazbu i šetati psa, a posebno ga privlači ideja odlaska u Francusku, gdje bi volio dodatno učiti o kulinarstvu. Za svoju večeru pripremit će zanimljivu kombinaciju okusa. Naime, uz tradicionalna slavonska jela, odlučio je gostima predstaviti i nešto iz azijske kuhinje.
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50:58
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 23. epizoda

23. epizoda

Tjedan večera na istoku Hrvatske nastavlja se kod 27-godišnje Marije Šukere iz Vinkovaca, koja će goste pokušati osvojiti domaćim specijalitetima i veselom atmosferom. Za predjelo priprema kruščiće s mljevenim mesom i kajmakom, za glavno jelo juneće šnicle u umaku s pireom, a večeru završava slatkim desertom u čaši. Tijekom druženja Marija otkriva zanimljivosti iz svog života i ljubav prema glazbi, a goste iznenađuje nastupom prijateljica iz KUD-a Izvor. Hoće li pjesma, dobra atmosfera i domaći okusi biti dovoljni da osvoji goste?
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54:37
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 22. epizoda

22. epizoda

Red je na najmlađu kandidatkinju tjedna, 16-godišnju Luciju iz Đakova, koja će goste pokušati osvojiti jelovnikom nadahnutim slavonskom kuhinjom. Za predjelo priprema tri vrste namaza, za glavno jelo lungić crne slavonske svinje punjen pršutom i sirom, a za desert svoju verziju pite od jabuka. Goste dočekuje uz tamburaše, pjesmu i ples, a večer dodatno začinjava zabavnim kulinarskim kvizom. Hoće li Lucija svojim kulinarskim umijećem i veselom atmosferom uspjeti nadmašiti starije kandidate?
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55:33
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 21. epizoda

21. epizoda

Novi tjedan na istoku Hrvatske otvara svestrana umirovljenica Ilonka iz Vukovara. Svojim romantičnim menijem pokušat će osvojiti goste. Priprema predjelo pod nazivom 'Ta tvoja oka dva', glavno jelo 'Tako sam mekan, k'o duša' te desert 'Uvaljaj me, pa me zagrizi'.
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53:58
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 20. epizoda

20. epizoda

Posljednju večeru tjedna priprema Iris, majka šestero djece i pjevačica, koja će goste pokušati osvojiti svojim kulinarskim umijećem. Za predjelo poslužuje jelo s tartufima, za glavno jelo piletinu punjenu sirom i pancetom, a večeru završava desertom nazvanim po svojoj pjesmi. Tijekom priprema dolazi do nezgode u kuhinji, no večer se nastavlja uz pjesmu, smijeh i nastup Irisine kćeri Izabele. Nakon posljednjih ocjena slijedi proglašenje ovotjednog pobjednika.
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54:56
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 19. epizoda

19. epizoda

Red je na 27-godišnjeg Josipa iz Osijeka, koji će goste pokušati osvojiti kreativnim jelovnikom. Za predjelo priprema pohanu mozzarellu sa slavonskim kulenom, za glavno jelo svinjski lungić s pireom od batata, a za desert cheesecake od pistacija. Uz ukusna jela, goste očekuju zabavna pantomima i razgovori o ljubavi i slavonskoj hrani.
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56:04
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 18. epizoda

18. epizoda

Nakon Danijelove večere, red je na njegovu suprugu Katarinu, koja kao slastičarka priprema kreativan jelovnik nadahnut putovanjima i svjetskim kuhinjama. Goste očekuju zanimljive kombinacije slatkih i slanih okusa, a veselu atmosferu dodatno će začiniti razgovori o putovanjima i ljubavnim anegdotama domaćina. Hoće li Katarina svojim kulinarskim umijećem uspjeti nadmašiti supruga i osvojiti goste?
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54:49
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 17. epizoda

17. epizoda

Red je na Danijela, profesionalnog kuhara i stilista hrane koji gostima priprema raskošan jelovnik inspiriran svjetskim kuhinjama. Za predjelo poslužuje njoke od ricotte, za glavno jelo biftek s pire krumpirom, a za desert svoju verziju tiramisua. Goste iznenađuje i kratkom tjelovježbom, dok njegova jela izazivaju različite reakcije, osobito desert i pečenost mesa.
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56:18
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 16. epizoda

16. epizoda

Nema večere do 'Večere za 5'! Obožavani kulinarski show koji je godinama dio svakodnevice gledatelja RTL-a ovaj tjedan donosi nove kandidate, nova druženja, slasne recepte i, naravno, neizostavno ocjenjivanje za stolom. Upravo je u tome i čar 'Večere za 5' - osim onoga što se nalazi na tanjuru, gledatelji iz večeri u večer upoznaju različite ljude, njihove navike, karaktere i male životne priče, a svaki novi tjedan donosi potpuno novu ekipu i nova iznenađenja. Koncept emisije ostaje isti, onakav kakvog ga gledatelji poznaju i vole - pet osoba koje se međusobno ne poznaju okuplja se tijekom tjedna, svaki dan kod drugog domaćina na večeri. Svaki natjecatelj priprema jelovnik po vlastitom izboru i pokušava osvojiti simpatije ostalih gostiju – i to ne samo kroz kulinarske vještine, već i atmosferom, gostoprimstvom i osobnim šarmom. Na kraju tjedna, onaj s najviše bodova osvaja titulu domaćina tjedna i novčanu nagradu od 1000 eura!
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54:31
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 15. epizoda

15. epizoda

U završnici slavonsko-baranjskog tjedna posljednju večeru priprema Antun, društveni šaljivdžija i ljubitelj kreativnog stvaralaštva. Za goste priprema balote na majonezu, salatu od crne rotkvice, kreativno glavno jelo od štuke i smuđa te deserte od kore lubenice i kesten-pirea. Uz neobična jela, Antun gostima pokazuje svoje rukotvorine i priređuje zabavnu nagradnu igru. Nakon njegove večere slijedi proglašenje pobjednika tjedna.
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55:03
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 14. epizoda

14. epizoda

Četvrti dan slavonsko-baranjskog tjedna vodi ekipu u Valpovo, gdje domaćin Dalibor priprema večeru inspiriranu slavonskom tradicijom. Za goste priprema paštetu od čvaraka s domaćom šunkom, glavno jelo „Gazda u dvorištu“ s pijetlom, domaćim tijestom, sirom i slaninom te roladu od slavonskih maruna za desert. Uz domaće okuse, Dalibor gostima priređuje večer ispunjenu tamburicom, pjesmom i šokačkim običajima, a druženje u Valpovu prolazi u pravom slavonskom duhu.
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52:53
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 13. epizoda

13. epizoda

Slavonsko-baranjski tjedan nastavlja se večerom kod Spomenke iz Osijeka. Ova 71-godišnja domaćica priprema tradicionalnu večeru – ragu juhu, svinjsko pečenje s krumpirom i povrćem te pitu od jabuka. Uz ukusna jela, gostima pokazuje svoju kreativnost kroz dekoracije i ručne radove, a večer prolazi u znaku druženja, priča i toplih emocija.
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54:14
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 12. epizoda

12. epizoda

Slavonsko-baranjski tjedan nastavlja najmlađi kandidat Sandro, gamer, streamer i komičar koji se odlučuje okušati u kuhanju kako bi izašao iz svoje zone komfora. Uz pomoć kume Martine priprema večeru inspiriranu osječkim duhom – juhu od teletine, punjeni svinjski but sa sirom, slaninom i povrćem uz pečeni krumpir te tiramisu nazvan „Lega mi se, lega“. Uz domaća jela, goste zabavlja humorom i pričama iz svog života, a večer prolazi u opuštenoj atmosferi.
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54:54
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 11. epizoda

11. epizoda

Novi tjedan 'Večere za pet' donosi novih pet kandidata iz Slavonije i Baranje. Prva na redu je Biljana iz Petlovca u Baranji, koja će svojim gostima pripremiti predjelo „Smotanci“, glavno jelo „Kukuriku City“ te desert „Ledena rapsodija“.
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54:36
Večera za pet - NOVE EPIZODE - Večera za 5

10. epizoda

U završnoj epizodi tjedna ekipa odlazi u Sveti Ivan Zelinu, gdje ih dočekuje Zdenka - majka troje djece, zaljubljenica u prirodu, čitanje i vrtlarenje. Svoje goste ugostit će uz posebnu pažnju posvećenu atmosferi i detaljima. Pripremit će lagani ljetni meni koji uključuje rolade sa špinatom i domaćim ajvarom, puretinu s povrćem i rižom te desert s mascarpone kremom i karamelom.
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54:15
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 9. epizoda

9. epizoda

Domaćin Tomislav iz Zagreba ljubitelj je kuhanja kojem je gastronomija velika strast. Večeru će svojim gostima pripremiti inspiriran ljubavlju prema kuhanju i podrškom supruge. Na meniju će se naći zeleni rižoto od tikvica, boba i graška, lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki s umakom od crnog vina te tiramisu u čaši za kraj. Uz pomno uređeni stol i posebnu pažnju posvećenu atmosferi, Tomislav će pokušati osvojiti svoje goste kreativnim jelima i toplim domaćinstvom.
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52:50
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon Renatove večere, domaćin je Nenad iz Varaždina, poznat kao Čarli, koji gostima priprema jelovnik inspiriran domaćim okusima i obiteljskim uspomenama. Večera počinje tradicionalnim predjelom, nastavlja se dvjema vrstama špageta, a završava desertom prema receptu njegove bake.
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53:19
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 7. epizoda

7. epizoda

U drugoj večeri zagrebačkog tjedna domaćin je Renato Đ., poznat i pod nadimkom Radman iz vremena hrvatske hip hop scene, a danas se bavi ugostiteljstvom i pripremom burgera. Za svoje goste priprema burgere „purgere” kao predjelo, peka s vratinom, povrćem, krumpirom i rebrima za glavno jelo te slanu verziju „Bakine štrudle” sa svježim sirom i vrhnjem za desert. Nakon druženja u zanimljivom ambijentu, gosti kušaju njegove specijalitete i ocjenjuju Renatovu kulinarsku priču, okuse i atmosferu večeri.
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55:26
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 6. epizoda

6. epizoda

U prvom ovotjednom izdanju „Večere za pet“ domaćica je Alana, kiparica koja izrađuje skulpture u staklu i svoju kreativnost prenosi i u kuhinju. Za goste priprema jelovnik od sezonskih namirnica, a njezina večera donosi zanimljive kombinacije okusa, neobične detalje i podijeljene reakcije za stolom. Uz hranu, gosti upoznaju i Alaninu osobnu priču te otkrivaju što joj je važno u životu i stvaranju.
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51:33
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 5. epizoda

5. epizoda

Posljednja u ovotjednoj ekipi bit će Mija (52), voditeljica odjela za odnose s gostima u hotelu. Rođena je u Ljubljani, potkraj devedesetih preselila se u Cavtat, a potom u Konavle, gdje danas živi sa suprugom i najmlađom kćeri dok drugo dvoje djece žive u Zagrebu. Miji je posebno važno očuvanje tradicije, a njezina obitelj ima čak i vlastitu kapelicu. Uživa u svom vrtu, u slobodno vrijeme putuje i uči strane jezike, a u 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude, kušala nova jela, sklopila nova prijateljstva i jednostavno se dobro zabavila.
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51:30
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 4. epizoda

4. epizoda

Za dobru atmosferu za stolom pobrinut će se i Zoran K. (56), glazbenik i hedonist iz mjesta Lozica koji već ima iskustva s RTL-ovim kulinarskim emisijama. Sudjelovao je u 'Večeri za 5 na selu' i 'Tri, dva, jedan kuhaj!' a ponovno se prijavio u emisiju jer, kaže, obožava druženja i finu hranu. Zoran nastupa po hotelima, restoranima i brodovima, gdje svira harmoniku, a odnedavno odlazi u teretanu kako bi ostao u formi te, kako kroz smijeh kaže, spržio kalorije.
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49:24
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 3. epizoda

3. epizoda

Zoran, sportaš, HGSS-ovac i avanturist iz Cavtata, priprema večeru za goste u Čilipima. Na meniju su makaruni s kozicama na crveno, hobotnica ispod peke i tiramisu, a goste očekuje i poseban doček u kući na stablu. Uz večeru Zoran dijeli priče iz svijeta sporta, pustolovina i spašavanja, a večer dodatno upotpunjuju domaći aperitivi, pokloni i nastup klape Čilipi.
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50:10
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 2. epizoda

2. epizoda

Antun, dubrovački pomorac i dugogodišnji časnik palube, za goste priprema večeru inspiriranu morem, lokalnim namirnicama i svojim putovanjima. Na jelovniku su kreativno predjelo, riblje glavno jelo i desert s talijanskom inspiracijom, a tijekom pripreme ne nedostaje ni malih nezgoda i improvizacije.
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49:57
Večera za pet - NOVE EPIZODE - 1. epizoda

1. epizoda

Nove epizode 'Večere za pet' donose novu tjednu kulinarsku avanturu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prvi dan natjecanja vodi nas u slikoviti Trsteno. Domaćica Katarina ugostit će kandidate uz večeru pripremljenu s puno truda i domaćih okusa, a uz jelo, druženje i dobru atmosferu gosti će pokušati procijeniti koliko je uspješna u ulozi domaćice.
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