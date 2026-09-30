Večera za pet - Sezona 11 - 1. epizoda

Večera za pet - Sezona 11

2026

Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.