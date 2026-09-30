Večera za pet - Sezona 11 - 1. epizoda

Večera za pet ,
Nova epizoda vodi ekipu u srce Zagorja, u Sveti Križ Začretje, gdje domaćica Ljubica priprema večeru inspiriranu tradicionalnim obiteljskim receptima. Gostima priprema predjelo od žganaca, čvaraka i luka, glavno jelo – pijani gudelj, odnosno svinjski lungić u umaku s vrganjima i domaće ljuljačke, a za kraj i desert od jabuka u lisnatom tijestu s orasima i cimetom.Prikaži više
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
51:30
4. epizoda
Najmlađi ovotjedni kandidat je 18-godišnji Antonio Božidar Hrgetić, kuhar iz Oroslavlja. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a najveća potpora su mu majka i sestra. Odmalena je volio biti u kuhinji, no svjestan je da je tek na početku. Antoniju je velika želja raditi u velikom hotelu ili na brodu. Goste planira osvojiti domaćim mesnim specijalitetima.
53:07
3. epizoda
Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak!
51:30
2. epizoda
Tjedan u Zagorju nastavlja se kod domaćina Filipa u Jakuševcu kod Zaboka. Filip će svojim zanimljivim menijem pokušati zadiviti goste, a nazivi jela zasigurno će ih zaintrigirati. Za predjelo priprema „Zgoretu ječem“, glavno jelo je „Pajcek h blatu“, a za desert „Krumpirko“.
54:12
1. epizoda
Nova epizoda vodi ekipu u srce Zagorja, u Sveti Križ Začretje, gdje domaćica Ljubica priprema večeru inspiriranu tradicionalnim obiteljskim receptima. Gostima priprema predjelo od žganaca, čvaraka i luka, glavno jelo – pijani gudelj, odnosno svinjski lungić u umaku s vrganjima i domaće ljuljačke, a za kraj i desert od jabuka u lisnatom tijestu s orasima i cimetom.