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Večera za pet ,

Sezona 11 Epizoda 3

Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak!

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51:30
Večera za pet - Sezona 11 - 4. epizoda

4. epizoda

Najmlađi ovotjedni kandidat je 18-godišnji Antonio Božidar Hrgetić, kuhar iz Oroslavlja. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a najveća potpora su mu majka i sestra. Odmalena je volio biti u kuhinji, no svjestan je da je tek na početku. Antoniju je velika želja raditi u velikom hotelu ili na brodu. Goste planira osvojiti domaćim mesnim specijalitetima.
53:07
Večera za pet - Sezona 11 - 3. epizoda

3. epizoda

Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak!
51:30
Večera za pet - Sezona 11 - 2. epizoda

2. epizoda

Tjedan u Zagorju nastavlja se kod domaćina Filipa u Jakuševcu kod Zaboka. Filip će svojim zanimljivim menijem pokušati zadiviti goste, a nazivi jela zasigurno će ih zaintrigirati. Za predjelo priprema „Zgoretu ječem“, glavno jelo je „Pajcek h blatu“, a za desert „Krumpirko“.
54:12
Večera za pet - Sezona 11 - 1. epizoda

1. epizoda

Nova epizoda vodi ekipu u srce Zagorja, u Sveti Križ Začretje, gdje domaćica Ljubica priprema večeru inspiriranu tradicionalnim obiteljskim receptima. Gostima priprema predjelo od žganaca, čvaraka i luka, glavno jelo – pijani gudelj, odnosno svinjski lungić u umaku s vrganjima i domaće ljuljačke, a za kraj i desert od jabuka u lisnatom tijestu s orasima i cimetom.

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Večera za pet 11
S11/E3
E02 E04
Titlovi:
HR
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  • Sezona 11

  • NOVE EPIZODE

  • Sezona 10

  • Sezona 9