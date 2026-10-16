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Večera za pet ,

Sezona 11 Epizoda 10

Međimurski tjedan zatvorit će 34-godišnja domaćica Kristina Bakač iz Murskog Središća. Kristina je majka i supruga s troje prekrasne djece, kućanica, koja se brine o kući i djeci. Voli rado čitati, pjevati i plesati. Za kraj tjedna na meniju će biti opet - meso.

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51:08
Večera za pet - Sezona 11 - 10. epizoda

10. epizoda

Međimurski tjedan zatvorit će 34-godišnja domaćica Kristina Bakač iz Murskog Središća. Kristina je majka i supruga s troje prekrasne djece, kućanica, koja se brine o kući i djeci. Voli rado čitati, pjevati i plesati. Za kraj tjedna na meniju će biti opet - meso.
52:48
Večera za pet - Sezona 11 - 9. epizoda

9. epizoda

Četvrta kandidatkinja je diplomirana pravnica Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49), koja će kuhati u Čakovcu. Zbog ljubavi iz Rusije se preselila u Hrvatsku, a za sebe kaže da je umjetnička duša. Jako voli rad s djecom i biti na pozornici, a ljubav prema glumi počela je još u njezinu djetinjstvu. Ekatarina će gostima također poslužiti meso, te najavljuje da su njezina dva omiljena sastojka su piletina i lisnato tijesto!
50:53
Večera za pet - Sezona 11 - 8. epizoda

8. epizoda

Međimurski tjedan nastavlja se kod treće domaćice Blaženke, kojoj je kuhanje velika ljubav i svojevrsna meditacija. Gošćama priprema maštovit jelovnik s junećim gulašem, palačinkama s tikvicama i tortom od borovnica. Iako su oduševljene dekoracijom stola i desertom, predjelo i glavno jelo izazivaju podijeljene reakcije. Blaženka je pripremila i glazbeno iznenađenje, no neočekivani otkaz mogao bi joj pokvariti planove. Hoće li gošće uspjeti spasiti atmosferu?
50:09
Večera za pet - Sezona 11 - 7. epizoda

7. epizoda

Danas će kuhati 65-godišnja umirovljenica Marija Benjak iz Pušćina. Za sebe kaže da je vesela i pozitivna osoba, a prijatelji je opisuju kao pomalo otkačenu i luckastu - u pozitivnom smislu.
52:24
Večera za pet - Sezona 11 - 6. epizoda

6. epizoda

U Međimurju počinje novi tjedan natjecanja, a prva domaćica je Ljubica Petrović, koja večeru posvećuje pokojnom suprugu. Gošćama priprema jelovnik s goveđim repom kao glavnom namirnicom, no tijekom pripreme deserta nailazi na poteškoće. Uz pjesmu, druženje i razgovore o obitelji atmosfera postaje sve veselija, ali nisu sve kandidatkinje jednako zadovoljne posluženim jelima. Hoće li Ljubica svojim kulinarskim umijećem i gostoprimstvom osvojiti gošće?
50:23
Večera za pet - Sezona 11 - 5. epizoda

5. epizoda

Tjedan će zatvoriti Božidar Jagić, 59-godišnji umirovljenik koji dolazi iz mjesta Zajezda u općini Budinščina. Živi u obiteljskoj kući sa suprugom, dvojicom sinova i jednom snahom, a slobodno vrijeme posvećuje hobiju. Božidar otkriva da izrađuje daskice za meso, lustere i sve što se može napraviti od drva. Ljubav prema kuhanju naslijedio je od mame i bake, a goste će dočekati u svojoj kleti, gdje im priprema pravu autohtonu zagorsku kotlovinu.
51:30
Večera za pet - Sezona 11 - 4. epizoda

4. epizoda

Najmlađi ovotjedni kandidat je 18-godišnji Antonio Božidar Hrgetić, kuhar iz Oroslavlja. Za sebe kaže da je veseo, voli pjevati i gledati serije, a najveća potpora su mu majka i sestra. Odmalena je volio biti u kuhinji, no svjestan je da je tek na početku. Antoniju je velika želja raditi u velikom hotelu ili na brodu. Goste planira osvojiti domaćim mesnim specijalitetima.
53:07
Večera za pet - Sezona 11 - 3. epizoda

3. epizoda

Sredina tjedna rezervirana je za 72-godišnju umirovljenicu Mirjanu Štahan koja dolazi iz Zlatara. Mirjana voli peći kolače, pjevati, dotjerivati se, raditi u vinogradu i uređivati vrt. Udovica je i ima, kako kaže, dvoje prekrasne djece i tri prekrasna unuka. Kad je o kuhanju riječ, drži se tradicije i gostima će napraviti pravu gozbu jer će na njezinu jelovniku biti i purica i patka i odojak!
51:30
Večera za pet - Sezona 11 - 2. epizoda

2. epizoda

Tjedan u Zagorju nastavlja se kod domaćina Filipa u Jakuševcu kod Zaboka. Filip će svojim zanimljivim menijem pokušati zadiviti goste, a nazivi jela zasigurno će ih zaintrigirati. Za predjelo priprema „Zgoretu ječem“, glavno jelo je „Pajcek h blatu“, a za desert „Krumpirko“.
54:12
Večera za pet - Sezona 11 - 1. epizoda

1. epizoda

Nova epizoda vodi ekipu u srce Zagorja, u Sveti Križ Začretje, gdje domaćica Ljubica priprema večeru inspiriranu tradicionalnim obiteljskim receptima. Gostima priprema predjelo od žganaca, čvaraka i luka, glavno jelo – pijani gudelj, odnosno svinjski lungić u umaku s vrganjima i domaće ljuljačke, a za kraj i desert od jabuka u lisnatom tijestu s orasima i cimetom.

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Večera za pet 11
S11/E10
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