Večera za pet - Sezona 9 - 137. epizoda

Večera za pet ,
Anton Jurina iz Ivanić-Grada živi i radi u Austriji. Gostima priprema predjelo od lisnatog tijesta s rajčicom i mozzarellom, lungić s krumpirom u umaku od meda i senfa te desert „Slatka mašta”. Tijekom večere Anton otkriva zanimljivosti sa svojih putovanja i planove o povratku u Hrvatsku, a njegova jela uglavnom nailaze na pohvale gostiju. Druženje završava uz poklone i glazbeno iznenađenje koje je pripremio njegov ujak.Prikaži više
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarski, ZabavaDržava: Hrvatska
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska