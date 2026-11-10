Večera za pet - Sezona 9 - 138. epizoda

Večera za pet ,
Domaćica Radmila iz Gornjeg Draganića goste dočekuje na ranču svojih prijatelja. Na jelovniku spaja tradicionalne slavonske i moslavačke okuse s modernim kulinarskim idejama. Dok njezina jela uglavnom nailaze na pohvale, desert izaziva podijeljene reakcije gostiju. Večer završava uz pjesmu, smijeh i nastup glazbenog sastava.Prikaži više
Sezona 9Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarski, ZabavaDržava: Hrvatska
NOVE EPIZODEKulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 11Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
Sezona 10Kulinarski show Večera za 5 vole svi, od unuka do baka, a pogotovo oni koji žele otkriti kulinarske čari Hrvatske. U ovom popularnom showu kandidati svoje regije predstavljaju tradicionalnim jelima, ali i kulinarskim eksperimentima, koji goste mogu oduševiti ili razočarati. Večera za 5 nije samo prikazivanje vještine kuhanja, već i platforma za kreativnost i inovacije u kuhinji. No s kreativnošću dolazi rizik, posebice kada domaćin odluči biti 'drukčiji', kao što je slučaj s posluživanjem slanog deserta umjesto tradicionalnog slatkog. Takvi potezi često utječu na atmosferu večeri i apetit gostiju. Ocjene gostiju na kraju večeri čekaju se s nestrpljenjem jer iako se za stolom čuju pohvale, prava istina otkriva se tek pri ocjenjivanju. Večera za 5 je više od showa, to je putovanje kroz gastronomiju i otkrivanje kako najobilnije porcije ne garantiraju visoke ocjene.Žanr: kulinarskiDržava: Hrvatska
51:10
138. epizoda
Domaćica Radmila iz Gornjeg Draganića goste dočekuje na ranču svojih prijatelja. Na jelovniku spaja tradicionalne slavonske i moslavačke okuse s modernim kulinarskim idejama. Dok njezina jela uglavnom nailaze na pohvale, desert izaziva podijeljene reakcije gostiju. Večer završava uz pjesmu, smijeh i nastup glazbenog sastava.
51:00
137. epizoda
Anton Jurina iz Ivanić-Grada živi i radi u Austriji. Gostima priprema predjelo od lisnatog tijesta s rajčicom i mozzarellom, lungić s krumpirom u umaku od meda i senfa te desert „Slatka mašta”. Tijekom večere Anton otkriva zanimljivosti sa svojih putovanja i planove o povratku u Hrvatsku, a njegova jela uglavnom nailaze na pohvale gostiju. Druženje završava uz poklone i glazbeno iznenađenje koje je pripremio njegov ujak.
52:15
136. epizoda
Ovotjednu 'Večeru za pet' otvara Maja Švaljek iz Kloštar Ivanića, koju gledatelji pamte iz emisije 'Ljubav je na selu'. Gostima priprema bijele žgance sa špekom, jarića s povrćem ispod peke te kremasti desert. Tijekom večere Maja dijeli emotivnu priču o svojoj obitelji, a njezina jela izazivaju različite reakcije gostiju. Druženje završava uz pjesmu, ples i dobro raspoloženje.
50:31
135. epizoda
Posljednji dan tjedna 'Večere za 5' u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji kuhao je vozač Juraj Prcaić. Domaćin je pripremu večere započeo desertom, tortom od maka i bijele čokolade koju je nazvao 'Si ju? Jes'. Zatim je pripremao 'Živačko z rola', piletinu koju je okoštao i zarolao sa šunkom i sirom, a tijekom pripreme krumpir za prilog u kuhinji mu se pridružio sin Karlo s gitarom i zasvirao, a Juraj je zapjevao. Posljednje na redu za pripremu bilo je predjelo nazvano 'Rožica', lisnato tijesto punjeno povrćem i špekom.
50:36
134. epizoda
Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' Vesnu, Dijanu, Juraja i Gorana u Gornjoj Bistri ugostila je Carmen Škrlin. Domaćica je prvo pripremala desert, tortu od prhkog tijesta, milerama i šumskog voća koju je nazvala 'Crveno-bijeli svijet'. Zatim je pripremala 'Zelenu medvednicu', mesnu štrucu punjenu šunkom, sirom i špinatom uz prilog pire krumpira, a na kraju juhu od pečene muškatne tikve za predjelo koje je nazvala 'Pozdrav jeseni'. U pomoć s glavnim jelom priskočila joj je i kćer Darija.
49:49
133. epizoda
Večeras je u naselju Kupljenovo u sklopu Zaprešića za Vesnu, Carmen, Juraja i Gorana kuhala grafička dizajnerica i glazbenica Dijana Hađasija. Predjelo 'Gimbap' (Šareno oko), korejsko jelo slično sushiju, domaćica je pripremala prvo. Rolica od riže s mesnim doručkom, jajima i povrćem, uključujući i daikon, povrće slično repi. Slijedila je priprema glavnog jela 'Jeyuk - bokkeum' (Vatreni praščić), korejske slatko-ljute svinjetine. U pomoć s pripremom glavnog jela Dijani je priskočila prijateljica Koko, koja je čak i zapjevala. Za desert Dijana je pripremila japanske palačinke koje je nazvala 'Slatki oblak'.
52:50
132. epizoda
Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za svoje protukandidate kuhao je Goran Rožek, koji je ekipu ugostio u svojoj vikendici u Tuheljskim Toplicama. Goran je prvo pripremao glavno jelo koje je nazvao 'Ipak se kreće, za koje su gosti ispravno pretpostavili da će biti riječ o puranu s mlincima. Purana je odlučio pripremiti na ražnju. Puran je špikao domaćim špekom kako ne bi bio suh, a u pomoć s pripremom glavnog jela mu je priskočio i prijatelj Štef. Predjelo 'Sa sjevera i s juga' iza naziva je skrivalo file orade s vinom, krumpirom, maslinama i maslinovim uljem. Dijana je točno pretpostavila da će domaćin kombinirati nešto iz kontinentalne i nešto iz južne Hrvatske pa je Juraj zaključio kako će sigurno biti riječ o oradi. Preostalo je pripremiti desert 'Ni med cvetjem ni pravice', palačinke u umaku od marmelade i sirupa od ruže, a u smjesu za palačinke dodao je i jestivu boju kako bi bile ružičaste boje poput latica ruže.
50:28
131. epizoda
Prvi dan tjedna 'Večere za 5' u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji svoje protukandidate je u naselju Dukovec u sklopu općine Sveti Križ Začretje ugostila je Vesna. Domaćica je pripremu započela predjelom 'Žuto zlato', domaćim štruklama za koje je koristila domaći svježi sir. Zatim je pripremala kakao kocke s marmeladom i šlagom, desert koji je nazvala 'Ivanove magične kocke'. Nakon glavnog jela dovršila je štrukle, a zatim pripremila 'Lašgu', gulaš od junetine, svinjetine i zečetine.
50:26
130. epizoda
Posljednji dan ličkog tjedna 'Večere za 5' za Lidiju, Anu, Sandija i Zvonimira u naselju Škare kuhao je aktivni umirovljenik Božo. Božo je pripremu večere započeo desertom 'Jaja na slatko', to jest, baklavom. Zatim je pripremao 'Veselo meso', glavno jelo - piletinu, svinjetinu i teletinu ispod peke s krumpirima i povrćem, a na kraju je pripremio predjelo 'Vruće hladno', pole krumpira s domaćom pancetom, škripavcem i basom.
51:04
129. epizoda
Inženjerka molekularne biotehnologije Lidija ugostila je Anu, Božu, Zvonimira i Sandija četvrti dan ličkog tjedna 'Večere za 5'. Prvi je na redu za pripremu dio desert 'Čizi pizi', torta od sira s dodatkom bundeve, kako je Ana točno pretpostavila. Zatim je pripremala glavno jelo 'Stara prasetina', to jest, ličke šnicle, a uz to je pripremila rizi-bizi kao prilog. Preostalo je pripremiti predjelo - quiche s povrćem i kobasicom koji je nazvala 'Kad Lidija muti jaja…'.
50:25
128. epizoda
Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' Lidiju, Anu, Božu i Sandija u naselju Čovići u sastavu Otočca ugostio je radijski urednik, glazbenik, nastavnik i pčelar Zvonimir. Domaćin je pripremu započeo pripremom 'Krumpiri se krumpiraju', kuhani krumpir punjen pečenicom, šampinjonima dinstanim na maslacu i peršinom s kiselim vrhnjem. Zatim je pripremao glavno jelo nazvano 'Riba ribi grize rep', a riječ je bila o pastrvama punjenim korjenastim povrćem i jabukama koje je omotao u foliju i pekao na žaru, kao i šampinjone koji su bili prilog. Na kraju je pripremao desert, palačinke s domaćim džemom od šljiva nazvane 'Neidentificirani leteći zalogaj'.
51:11
127. epizoda
Drugi dan ličkog tjedna 'Večere za 5' Lidiju, Anu, Zvonimira i Božu u svom domu u Otočcu ugostio je druželjubivi vlasnik kafića Sandi. Domaćin je pripremu započeo glavnim jelom, svinjetinom i teletinom ispod peke s povrćem, jelo koje je prikladno i jednostavno nazvao 'Žar'. Slijedila je priprema deserta nazvanog 'Povratak u djetinjstvo', a riječ je bila o klasičnim knedlama sa šljivama. Zatim je pripremao predjelo 'Prozorski grill tanjur', tvrdi domaći lički sir iz Prozora koji je omotao u pancetu pečen na žaru uz rukolu i cherry rajčice.
51:17
126. epizoda
Ana Skendžić ugostila je svoje protukandidate prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' u naselju Škare u sklopu Otočca, gdje živi već tri godine sa suprugom i njihovo dvoje djece. Domaćica je pripremu započela desertom, slatkom pitom od sira koju je nazvala 'Kolač babe Mare'. Za glavno jelo pripremala je 'Pijana rebra', juneća rebra koja je popržila na naglo a zatim s povrćem kuhala u vinu, a kao prilog pripremila je palentu. Preostalo je pripremiti pitu od sira za predjelo, koju je nazvala 'WiFi' jer će ju gostima poslužiti u obliku znaka za WiFi.
54:17
125. epizoda
Tjedan je zatvorila Snežana Tučkorić, a pripravu večere Snežana je započelo glavnim jelom nazvanim 'Australija'. Uskoro je domaćica otkrila da se ipak radi o janjetini, ali i svinjetini. Iako su svi pretpostavljali da ih čeka prava egzotika, Snežana je zapravo radila janjetinu na australski način. U pripravi predjela Snežani su pomogla unučad, nasjeckali su povrće za tortilja košarice. Posebnu je košaricu napunila i za Mislava. Za kraj, Snežana je spravila desert nazvan 'Carevo novo ruho'. Uskoro je Snežana objasnila da se radi o starinskom receptu koji radi na novi način.
52:22
124. epizoda
Biljana Hegol ugostila je protukandidate ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere započela je desertom kojeg je nazvala 'Rog'. Uslijedila je priprava glavnog jela nazvanog 'Duga'. Meso u umaku od gljiva s knedlama - bila je Biljanina verzija idealne večere. Za kraj, Biljana se okrenula predjelu - 'Veselim blizankama', koje su skrivale njezinu varijantu krumpiruše - 'kljukušu'.
51:43
123. epizoda
Karel Jeren ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'.Pripravu večere Karel je započeo glavnim jelom nazvanim 'Kauboj jaše Posavinom'. Nakon priprave glavnog jela, Karel se okrenuo desertu nazvanom 'Rendžerska sjekira'. Karel je uskoro otkrio da je naziv deserta inspiriran tvrdim keksima koji čine bazu cheesecakea. Za kraj, Karel je spravio predjelo naziva 'Nehakirani mozak'. Uskoro je domaćin narezao vukovarski kulen, kobasicu, domaći sir i vrhnje. Predjelo je završeno, a onda se Karel okrenuo uređenju stola.
52:25
122. epizoda
Agroekonomist Mislav Lukša ugostio je ekipu drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'.Pripravu večere Mislav je započeo pripravom deserta! Odlučio je spraviti 'Ivaničku pitu i keto sladoled'. Nakon priprave bučnice, Mislav se okrenuo pripravi domaćeg sladoleda bez šećera, u kojem je glavna namirnica avokado. Za glavno jelo - 'Moslavački objed'. Upravo su piletina i povrće bili zvijezda večere, a onda se Mislav okrenuo pripravi predjela - 'Kloštarskog startera'. Napravio je Mislav platu s domaćim proizvodima - sirevima, kobasicama, zimnicom i humusom kojeg je napravio.
52:10
121. epizoda
Gerontodomaćica Ivana Lenardić (42) otvorila je ovotjednu 'Večeru za 5'! U goste su joj stigli Mislav Lukša, Karel Jeren, Biljana Hegol i Snežana Tučkorić, koje je domaćica oduševila svojim gostoprimstvom. Pripravu večere Ivana je započela glavnim jelom nazvanim 'Meko i fino' - umak s teletinom i štrucom od kruha. Uslijedila je priprava predjela 'Vesela porcija'. Uskoro je Ivana otkrila da će poslužiti košarice od lisnatog tijesta s domaćim tartarom, prženi sir i slanu tortu. Ivana je za kraj odlučila spraviti desert naziva 'Labuđe jezero'. Uskoro je domaćica otkrila da za desert priprema princes krafne.
53:21
120. epizoda
Posljednji dan 'Večere za 5' u Slavonskom Brodu i okolici u mjestu Gornji Slatinik Marijanu, Mariju, Biljanu i Filipa ugostio je Željko. Domaćin je pripremu započeo glavnim jelom koje je nazvao 'Carstvo okusa', a riječ je bila o piletini i svinjetini punjenoj povrćem. Rolice od piletine bile su punjene suhim rajčicama i kajmakom, a svinjeće sušenim šljivama, sirom i domaćom kobasicom, a obje vrste omotao je u slaninu. S rezanjem povrća za glavno jelo u pomoć mu je uskočio i sin Mihael. Zatim je pripremao 'Etno zalogajčiće', popularni starinski slavonski desert tačke, a na kraju paprike punjene domaćim sirom koje su poslužene s narescima bile predjelo nazvano 'Šokačka trpeza'.
50:38
119. epizoda
Četvrti dan 'Večere za 5' u Slavonskom Brodu Marija Spajić ugostila je Marijanu, Biljanu Željka i Filipa u svom domu. Pripremu je započela desertom 'Chocomania', kolačem od čokolade s malinama koji je pripremala prvi kako bi se na vrijeme ohladio, a s pripremom deserta joj je pomogla i unuka Nika. Zatim je za glavno jelo pripremala junetinu Stroganoff, specifičan umak u koji idu i kiseli krastavci, kapare i masline, koju je nazvala 'Grofovska rapsodija'. Na kraju je pripremala rolice od tikvica sa šunkom i sirom, a predjelo je nazvala 'Šareni smotuljak'.
51:45
118. epizoda
Treći dan 'Večere za 5' u Slavonskom Brodu za Marijanu, Mariju, Željka i Filipa kuhala je Biljana. Domaćica je prvo pripremala glavno jelo 'Pijana svinja', svinjske kotlete u umaku od vina s pire krumpirom kao prilogom. Zatim je pripremala 'Bosansku lavu', baklavu za desert, a na kraju slanu tortu za predjelo koji je nazvao 'Nema kruha bez…“
51:47
117. epizoda
Mladi CAD dizajner i trener vaterpola Filip Grabar kuhao je drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' i ekipu ugostio u svom domu u Slavonskom Brodu. Domaćin je pripremu započeo pripremom predjela 'Rok 'n'n roll', baguetteima koje je napunio krem sirom i domaćom kobasicom, kiselima krastavcima i paprikama, a uz to je poslužio i domaće nareske. Zatim je pripremao 'TNT', cheesecake od pistacija i bijele čokolade, a na kraju i glavno jelo 'Keep rolling', rolice od svinjećih šnicli punjenih kulenom i sirom, uz koje je poslužio pečeni krumpir i pire od mrkve i celera.
52:46
116. epizoda
Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' u Slavonskom Brodu i okolici Mariju, Biljanu, Željka i Filipa u svom domu u Šušnjevcima ugostila je Marijana Brezicki, koja se pokazala kao izvrsna domaćica. Marijana je pripremu večere započela desertom 'Ledeno nebo', kremastim kolačem sličnim ledenom vjetru, ali bez voća. Zatim je pripremala glavno jelo 'Tradicionalno domaće, a opet moje', teletinu i svinjetinu s povrćem složenu kao za pečenje ispod peke, koje je pripremila u pećnici. Preostalo je pripremiti predjelo 'Pita sa sirom bez sira' - pitu od mlijeka s dodatkom octa, koje se prilikom pečenja mlijeko u kombinaciji pretvara u sir.
54:30
115. epizoda
Posljednji dan istarskog tjedna 'Večere za 5' Mariiju, Zdenka, Željka i Arnela u Majmajoli kraj Vodnjana ugostio je Saša. Domaćin je pripremu započeo glavnim jelom 'Sapore di mare', rombom i povrćem koje je pripremio ispod peke. Zatim je pripremao predjelo 'Seppia nera', pljukance sa sipom i šparogama. Ne samo što je domaćin sam ulovio sipe za predjelo, već je sam i zamijesio tijesto sa sipinim crnilom za pljukance. Uz ovo pripremio je po jednu zapečenu Jakobovu kapicu za svakog gosta. Posljednji je na red za pripremu došao desert u čaši 'Santa rossa' - na mrvljeni brownie Saša je dodao grčki jogurt s medom, limunom, cimetom i bademima, a na vrh dodao pečene šljive.
52:51
114. epizoda
Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' svoj astrolog Zdenko ugostio je svoje protukandidate u Puli. Domaćin je pripremu započeo desertom, voćnom salatom koju je nazvao 'Me & Mrs. Jones'. Zatim je pripremao glavno jelo nazvano 'The Way You Look Tonight', roladu od svinjskih kotleta, a s pripremom mu je pomogla partnerica Ema. Za kraj ostalo je pripremiti predjelo 'You're Nobody 'til Somebody Loves You', juhu od mrkve, bundeve i krumpira ukrašena vrhnjem i prženim bučinim sjemenkama.
52:54
113. epizoda
Treći dan istarskog tjedna 'Večere za 5' Željka, Zdenka, Sašu i Arnela u Puli je ugostila Mariia Yatsykovych, 56-godišnja Ukrajinka koja je u Hrvatsku stigla 2023. Domaćica je pripremu večere započela predjelom 'Varenyky 3 vrste sira' jer je oko njega imala više nešto više posla. Riječ je bila o jastučićima od tijesta nalik raviolima u tri različite boje, koje je napunila smjesom od tri vrste sira, u kojima je bilo i tartufa. Uz tijesto pripremila je i umak od gljiva, Zatim je pripremala glavno jelo 'Šareni kaleidoskop okusa' - medaljone svinjetine omotane u pancetu i pečene uz prilog ukrajinskih popečaka od krumpira, luka i sira. Preostalo je dovršiti tradicionalnu ukrajinsku 'Kyjivsjku tortu' prije nego gosti stignu.
50:49
112. epizoda
Drugi dan istarskog tjedna 'Večere za 5' umirovljenik Arnel Bešić ugostio je ekipu u Puli. Domaćin je pripremu započeo desertom koji je nazvao 'Duša slatka', a radilo se o torti s pudingom od vanilije i šumskim voćem za koju je Arnel kore pripremio unaprijed. Zatim je pripremao slanu tortu od sira i narezaka s prženim uštipcima od mljevenog mesa - predjelo koje je nazvao 'Lukasove čarolije'. Preostalo je pripremiti juneće odreske u umaku od povrća s popečcima od krumpira, glavno jelo nazvano 'Četiri mušketira'.
53:14
111. epizoda
Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' za Mariiju, Arnela, Zdenka i Sašu kuhao je strastveni lovac Željko. Domaćin je pripremu započeo glavnim jelom gulašem od vepra i srnetine 'Životinjsko kraljevstvo', uz koje je kao prilog pripremio palentu. Slijedila je priprema 'Vesele kokoške', to jest, palačinki za desert, a s pripremom deserta Željku je došla pomoći supruga Felina. Prije dolaska gostiju preostalo je pripremiti predjelo 'Šumska tajna', fritaju s divljim šparogama i pršutom.
53:29
110. epizoda
Marketinška stručnjakinja i strastvena motoristica Sara Valentić ugostila je Petru, Lorenu, Tamaru i Karla u svom domu na Bukovcu posljednji dan 'Večere za 5' u zagrebačkoj županiji. Sara je pripremu započela 'Cheesy driver' desertom, tortom od sira koja se ne peče. Zatim je pripremala glavno jelo 'Moto chick', piletinu punjenu farsom, to jest, sitno mljevenim nadjevom, od piletine, špinata, paprike i začina. Jedan od komada pripremila je bez špinata jer zna da je Petra alergična.Na kraju je pripremila 'Lubin drift', ceviche - hladno predjelo od sirove ribe marinirano u citrusu i začinima, a domaćica se odlučila ceviche pripremiti od brancina i povrća.
52:47
109. epizoda
Liječnica Petra Meštrić, popularna sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koja na društvenim mrežama broji gotovo sto tisuća pratitelja, ugostila je ekipu ovotjedne 'Večere za 5' u kući za odmor u Dubravici. Domaćica je pripremu započela desertom 'Čokolada na dijeti', zdravijom verzijom čokoladne torte s čokoladom, bademima i malinama. Slijedila je priprema predjela 'Gušti su gušti', salate s kozicama, cherry rajčicama, avokadom, mozzarellom i sirom grana padano. Preostalo je pripremiti glavno jelo 'Dama u crvenom' - hobotnicu u umaku od rajčica s domaćom tjesteninom.u zagrebačku županiju gdje će se za glavnu nagradu boriti Lorena Farkač, Tara Razum i Petra Meštić, bivše natjecateljice sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Uz njih tu su copywriter Karlo Turić, koji je na društvenim mrežama popularan zbog svojih recepata i strastvena motoristica Sara Valentić, također popularna na društvenim mrežama. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:19
108. epizoda
Treći dan 'Večere za 5' Karlo Turić, copywriter iz Dugog Sela ugostio je Petru, Tamaru, Lorenu i Saru u svom domu. Pripremu je započeo desertom 'Malinamisu', tiramisuom s dodatkom malina, zatim je pripremao glavno jelo 'Picek i tri kravice', pileće rolice punjene sirom i omotane u slaninu uz koje je za prilog poslužio njoke i umak od vrhnja i sira. Na kraju je pripremao 'Kremastu zelenjavu', krem juhu od brokule i cheddar sira.
53:02
107. epizoda
Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za ekipu je u Strmcu kraj Samobora kuhala fitness instruktorica i bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Tamara Razum. Tamara je pripremu započela desertom - tajlandskim palačinkama punjenim kremom od bjelanjaka i šećera i dodatkom umućenog žumanjka na vrhu, koji je nazvala 'Pattaya'. Zatim je pripremala miso juhu s dimljenim tofuom, rižinim rezancima i mladim lukom, predjelo koje je nazvala 'Bangkok'. Preostalo je još pripremiti glavno jelo 'Phuket', popularni pad thai, jelo od rižinih rezanaca s povrćem, piletinom, umakom s limetom i kikirikijem.
52:06
106. epizoda
Tjedan u zagrebačkog županiji otvorila je Lorena Farkač, koja je Tamaru, Petru, Saru i Karla ugostila u svom domu u Stupničkom Obrežu. Lorena je pripremu započela 'Kraljicom bobica', kolačem od šumskog voća. Domaćica priznaje da inače ne voli baš deserte, ali ovaj joj je omiljeni. Domaćica je zatim pripremala glavno jelo 'Fiesta na tanjuru', zapečene palačinke punjene mljevenim mesom, grahom i kukuruzom. Na kraju je pripremala predjelo 'Zgnječena simfonija', kuhane i zgnječene krumpire na koje je dodala domaći špek i spekla u pećnici te uz koje je poslužila i džem od šumskog voća.
54:05
105. epizoda
Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' bio je red da ekipu u svom domu u Dežanovcu ugosti poduzetnica Ines. Ines je pripremu započela glavnim jelom 'Čist obraz', svinjskim obrazima u umaku od povrća uz koji je pripremila palentu kao prilog. Zatim je, referirajući se na legendarnu daruvarsku slastičarnu Orijent, pripremala tortu od sira nazvanu '…Jača i od Farukove'. Predjelo 'Puna škola đaka, a niotkuda vrata' iza zagonetnog naziva skrivala je krem juhu od hokaido tikve.
51:30
104. epizoda
Dimnjačar Josip ugostio je Mandu, Lidiju, Ines i Janu u svom domu u Daruvaru četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5'. Domaćin je pripremu započeo desertom, čokoladnim kolačem s rumom koji je nazvao 'Dimnjačarska slast'. Slijedila je priprema predjela 'Bakin gušt', namaza od sira, koji je domaćin poslužio s prepečenim kruhom, rajčicom i pršutom. Na kraju je pripremao glavno jelo 'PPP', punjena pureća prsa omotana u slanini s umakom od povrća, pireom od špinata i punjenim pečenim krumpirom.
52:06
103. epizoda
Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' Lidija Tišler ugostila je Mandu, Ines, Janu i Josipa u Končanici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Domaćica je večeru započela pripremom deserta 'Ljubavne kocke' - u čaše je poslužila puding od jagode, čokolade i vanilije s keksima, borovnicama i šlagom, a uz desert poslužila je gostima i čokoladice. Slijedila je priprema predjela 'Proljetni vjetar', hladne salate od tjestenine s povrćem, piletinom i umakom od vrhnja i majoneze, a na kraju je pripremila glavno jelo 'Južni vjetar' - svinjske kotlete s pire krumpirom i umakom od gljiva.
51:58
102. epizoda
Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' Ines, Lidiju, Janu i Josipa u svom je domu ugostila njegovateljica Manda Mandić. Manda je pripremu započela glavnim jelom nazvanim 'I sit bi ga jeo', teletinom i povrćem pečenim u pećnici s domaćim kruhom i šopskom salatom. Zatim je pripremila 'Nešto iz moje glave', mileram tortu sa šumskim voćem, a na kraju je za predjelo, koje je nazvala 'Plovi lađa, na lađi draga', pripremila tikvice punjene mljevenim mesom i povrćem.
52:27
101. epizoda
Ovotjednu 'Večeru za 5' otvorila je voditeljica poslovnice Jana Premužić, koja je Mandu, Ines, Lidiju i Josipa ugostila u svom domu u Garešnici. Jana, koja je Čehinja, odlučila je svojim jelima dati češke nazive, a pripremu je započela desertom nazvanim 'Boruvkovy kolač' - kolač od grčkog jogurta, pudinga od vanilije i borovnica. Slijedila je priprema predjela 'Pomazanka', namazima od tune i od svježeg sira, a na kraju je pripremala glavno jelo 'Katuv šleh', lungićem u povrtnom umaku s povrćem i popečcima od krumpira za prilog.
54:01
100. epizoda
Olja Einfelt zatvorila je splitski tjedan 'Večere za 5' u ulozi Valerije, kćeri cara Dioklecijana.Valerija je pripremu počela glavnim jelom 'Imperatorska gozba', dinstanim kupusom, rebarcima i polama krumpira kao prilogom. Predjelo 'Intermezzo' bio je tartarski biftek s prilogom salate od ljubičastog kupusa, a na kraju je domaćica pripremila 'Pastiru iz vinograda', desert od grožđa, ricotte i grčkog jogurta posluženog u čaši.
52:41
99. epizoda
Katica Barada ugostila je ekipu četvrti dan splitskog tjedna 'Večere za 5'. Domaćica je prvo pripremala 'Crvenkapicu', desert u čaši od keksa, pudinga i višanja, a zatim je slijedila priprema glavnog jela 'Otok u boji', osso bucco s pireom od batata i krumpira, jelo za koje je priznala da nije prethodno pripremala, ali odvažila se na izazov. Preostalo je pripremiti 'Šareni cvijet' predjelo od rikole, cherry rajčica i mozzarelle bufale s acetom balsamicom.
52:18
98. epizoda
Marija Prlić ugostila je Olju, Katicu, Miroslava i Josipa u svom domu treći dan splitskog tjedna 'Večere za 5'. Pripremu je domaćica započela desertom, kako bi se stigao ohladiti. 'Marine knedlice' zapravo nisu bile knedle već desert u čaši s džemom od jagoda. Zatim je pripremala glavno jelo 'Moj složenac', musaku s dodatkom jaja i gljiva, a na kraju je pripremila predjelo - taquitose, to jest, flaute, rolice od tortilje s piletinom uz koje je pripremila i umak od grčkog jogurta i krastavaca.
51:56
97. epizoda
Josip Matijaš ugostio je Mariju, Katicu, Olju i Miroslava u svom domu drugi dan splitske 'Večere za 5'. Za svoju večeru je osvojio 39 bodova i tako prešao u vodstvo. Pripremu večere započeo je desertom, baklavom koju je nazvao 'Sarajevo gdje je nekad bilo'. Zatim je pripremao 'Ringišpil', hobotnicu s krumpirima ispod peke, a na kraju je napravio paštetu od tune i popržio gavune za predjelo koje je nazvao 'Sex on the Beach'. Kako sam ne kuša jela koja sprema, u kuhinji mu se pridružila partnerica kako bi kušala paštetu od tune.
52:05
96. epizoda
Miroslav Raos probio je led i ugostio splitsku ekipu 'Večere za 5' u svom domu u splitskom Varošu. Priprema večere započela je rezanjem narezaka i kruha pečenog ispod peke, predjela nazvanog 'Domaća spiza'. Domaćin je zatim pripremio kolač od limuna nazvan 'Torta Eni', a na kraju je pripremao glavno jelo 'Kalamari' – lignje punjene krakovima, lukom, slaninom, peršinom i krušnim mrvicama koje je ispekao ispod peke, a uz to je pripremio krumpir pečen u pećnici.
50:46
95. epizoda
Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' osječku je ekipu u Josipovcu ugostio Robert. Večerašnji domaćin pripremu je započeo 'Bakinim sladoledom', šnenoklama koje je samo jednom prije radio i to kao probu prije večere. Za glavno jelo Robert pripremio je kotlovinu koju je nazvao 'Vatrogasni leteći tanjur', a na kraju je pripremao predjelo 'Šareno i ukusno', roladu od špinata u kojoj su bili krem sir, ajvar i šunka. Priprema predjela nije prošla sasvim glatko jer je Robert ovo jelo spremao po prvi put i nije znao kako će biskvit sa špinatom zarolati.
52:35
94. epizoda
Tena Mutnjaković ugostila je svoje protukandidate četvrtog dana osječkog tjedna 'Večere za 5'. Domaćica je pripremu započela glavnim jelom, popularnom japanskom juhom ramen. Jelo je nazvala po japanskoj tehnici obrade keramike 'Karatzu'. Zatim je pripremila tortice od mrkve i đumbira s maslacem do badema i kremom od sira te je svoj desert nazvala 'Studio'. Za kraj je pripremila predjelo 'Raqqa' - namaz od slanutka hummus s pestom, voćem i prepečenim kruhom.
51:45
93. epizoda
Bernardin je ekipu ugostio treći dan osječkog tjedna 'Večere za 5'. Domaćin se potrudio i pripremio potpuno drugačiju večeru od dvije koje su prethodile. Domaćin je večeru započeo pripremom 'Kumovog deserta', talijanskih cannola za koje je sam zamijesio tijesto, koje je popržio na ulju, a zatim cannole napunio kremom od ricotte s kandiranim voćem. Slijedila je priprema predjela nazvanog 'Španjolski san' - Bernardin je gostima pripremio juhu od pečene buče, ali i tapase, zalogajčiće u službi predjela tipične za Španjolsku. Tapas su bili račići s češnjakom, prženi krumpir u začinima te pečene tikvice omotane u španjolski pršut. Na kraju je preostalo pripremiti i kompleksno glavno jelo 'Pariški rossini s tri krumpira', biftek na posteljici od maslaca sa začinskim biljem na kojem je i komad guščje jetre poslužen s pireom od pečenog krumpira i prženim plavim krumpirom.
52:25
92. epizoda
Željko Witowsky ugostio je svoje protukandidate u mjestu Mece drugi dan osječkog tjedna 'Večere za 5'. Domaćin je pripremu večere započeo glavnim jelom nazvanim 'Pastirac'. Robert i Tena točno su pretpostavili da se radi o čobancu, a domaćin je istaknuo kako su za čobanac najvažniji dobro meso i dobra mljevena paprika. Dok se glavno jelo kuhalo, Željko je krenuo s pripremom deserta 'Mamini jastuci' - jastučićima lisnatog tijesta punjenim sirom i grožđicama. Na kraju je preostalo pripremiti predjelo, čips od šarana s domaćim tartarom koje je domaćin prigodno nazvao 'Fini zalogaj'.
50:50
91. epizoda
Marko Obradović ugostio je Tenu, Roberta, Željka i Bernardina u mjestu Tenja u blizini Osijeka. Pripreme večere Marko je započeo glavnim jelom koje je nazvao 'Nešto se krije', a redilo se o teletini s povrćem i krumpirom ispod peke, što je Bernardin ispravno pretpostavio gledajući naziv jela. 'Slavonski ravioli' bili su idući na redu za pripremu, a radilo se o zapečenim palačinkama sa svježim sirom i kajmakom. Na kraju je preostalo pripremiti predjelo. Marko se odlučio pripremiti domaće uštipke sa sirom koje je nazvao 'Slano u toplom'.
53:25
90. epizoda
Posljednji ovotjedni domaćin Davorin Sanju, Tinkaru, Tomislava i Vjerana ugostio je u Brodu na Kupi. Davorin je pripremu večere započeo predjelom 'Potočna kuglica', paštetom od pastve s prepečenim kruhom. Slijedila je priprema štrudle od domaćih jabuka nazvane 'Piketarska štrudla', a na kraju je pripremao glavno jelo 'Kupska kraljica' - pastrvu pečenu u kukuruznom brašnu.
54:44
89. epizoda
Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' veseli radijski direktor, urednik i voditelj Tomislav ugostio je ekipu u slovenskom mjestu Fara. Domaćin je pripremu večere započeo glavnim jelom nazvanim 'Sled kostelskega gozda v tepsi', a s pripremom mu je pomogao sin Timon. Kako se uz pečenje od divljači odlično slažu kruške, Tomislav je kao prilog odlučio pripremiti kruške kuhane u vinu i punjene pekmezom od brusnica. Predjelo 'Kostelsko šišilo in sirilo' bila je plata suhomesnatih narezaka, sireva i namaza, a kao desert Tomislav se odlučio pripremiti carski drobljenac, to jest, Keiserschmarrn s raznim umacima. Desert je nazvao 'Cesarjeva sled va Kostele'.
54:25
88. epizoda
Svestrani Vjeran večeras je u Kuželju ugostio ovotjednu ekipu 'Večere za 5'. Vjeran je pripremu večere započeo spremanjem gulaša od jelena, koji je nazvao 'Rogonja u kotlu'. Domaćin se usprkos visokim temperaturama odlučio pripremati kotlić na otvorenoj vatri, a uz gulaš je pripremio njoke kao prilog. Nakon što je sve pripremio i ostavio kotlić da se krčka na vatri, prebacio se u kuhinju gdje je skuhao sirne knedle za desert nazvane 'Sjećanje na baku', a zatim pečeni krumpir s dimljenom pastrvom za predjelo, koje je nazvao 'Fish'n'chips na goranski'.
54:24
87. epizoda
Sanja Vojković ugostila je ekipu 'Večere za 5' u svom domu u Bodu na Kupi, gdje je prije dvanaest godina doselila iz Splita. Kao i Tinkara jučer, Sanja je za svoju večeru osvojila maksimalni broj bodova. Domaćica je pripremu svoje večere započela desertom 'Šumsko osvježenje', cheesecakeom s domaćim šumskim borovnicama. Slijedila je priprema glavnog jela 'Goranske zavijene tajne', telećih prsa, to jest, flana punjenog bogatim goranskim nadjevom, a na kraju je pripremala predjelo 'Istok i zapad', quiche od povrća s prilogom humusa.
53:24
86. epizoda
Tinkara Hodnik otvorila je novi tjedan 'Večere za 5' te u malom mjestu Vas u općini Kostel u Sloveniji ugostila Sanju, Vjerana, Tomislava i Davorina.Domaćica je ekipu odlučila ugostiti u kući svoje bake koja je davno prije njenog rođenja bila i restoran. Pripremu je započela predjelom nazvanim 'Kupski kamenčići'. Tinkara je zamijesila pogaču od pirovog i bijelog brašna uz koju je pripremila suhomesnate nareske, sireve i namaze. Kao glavno jelo, koje je nazvala 'Miris djetinjstva', domaćica je pripremila tradicionalno jelo u Kostelu zvano zrnje, varivo od kukuruza i graha. Gosti iz Hrvatske nisu znali što je zrnje, ali su na temelju naziva i sastojaka ispravno zaključili da bi se moglo raditi o varivu i da će tu biti grah i kobasice. Slovenac Tomislav točno je pretpostavio da će domaćica pripremiti upravo to tradicionalno jelo. 'Bakina tajna' stigla je na red za pripremu posljednja, a radilo se o orahnjači ili kako bi Tinkara rekla - orehovoj putici.
52:48
85. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u okolicu Virovitice, gdje će se za glavnu nagradu i titulu najbolje kuharice natjecati radnica u poljoprivredi Matea Goranović, ekonomistica Lorena Boca, umirovljenica Nada Galjar, poduzetnica Martina Jakupec i poljoprivrednica Andrea Franjić. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:00
84. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u okolicu Virovitice, gdje će se za glavnu nagradu i titulu najbolje kuharice natjecati radnica u poljoprivredi Matea Goranović, ekonomistica Lorena Boca, umirovljenica Nada Galjar, poduzetnica Martina Jakupec i poljoprivrednica Andrea Franjić. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
49:13
83. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u Turopolje! Četiri dana večere će se posluživati u Velikoj Gorici, a onda ekipa seli u Buzin! Turopoljski tjedan 'Večere za 5' otvorit će ugostiteljica Branka Ivkić, a u goste joj stižu poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:31
82. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u Turopolje! Četiri dana večere će se posluživati u Velikoj Gorici, a onda ekipa seli u Buzin! Turopoljski tjedan 'Večere za 5' otvorit će ugostiteljica Branka Ivkić, a u goste joj stižu poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:06
81. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u Turopolje! Četiri dana večere će se posluživati u Velikoj Gorici, a onda ekipa seli u Buzin! Turopoljski tjedan 'Večere za 5' otvorit će ugostiteljica Branka Ivkić, a u goste joj stižu poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:03
80. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u Turopolje! Četiri dana večere će se posluživati u Velikoj Gorici, a onda ekipa seli u Buzin! Turopoljski tjedan 'Večere za 5' otvorit će ugostiteljica Branka Ivkić, a u goste joj stižu poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:26
79. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu koji gledatelje vodi u Turopolje! Četiri dana večere će se posluživati u Velikoj Gorici, a onda ekipa seli u Buzin! Turopoljski tjedan 'Večere za 5' otvorit će ugostiteljica Branka Ivkić, a u goste joj stižu poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:09
78. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:36
77. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:08
76. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:22
75. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
48:51
74. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:46
73. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:54
72. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
48:42
71. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:28
70. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:49
69. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:02
68. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:30
67. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:36
66. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:04
65. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:20
64. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:02
63. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:20
62. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Zagrebu. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:46
61. epizoda
Stolar Marko Ravlić iz Sesveta kuhat će za protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Ljubitelj je domaće kuhinje, predan je svom poslu stolara, a u slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima. Upravo su ga oni motivirali da se prijavi u emisiju. Ističe da mu je pobjeda važna i da upravo na nju cilja.
51:09
60. epizoda
Stolar Marko Ravlić iz Sesveta kuhat će za protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Ljubitelj je domaće kuhinje, predan je svom poslu stolara, a u slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima. Upravo su ga oni motivirali da se prijavi u emisiju. Ističe da mu je pobjeda važna i da upravo na nju cilja.
52:56
59. epizoda
Anastazija Crnković ugostit će ekipu u svom stanu u Zagrebu. U 'Večeru za 5' prijavila se iz znatiželje i želje da izađe iz zone komfora. Edukacijska je trenerica i konzultantica, bavi se trčanjem, čitanjem i pisanjem. Anastaziju posebno opušta boravak u prirodi te vožnja biciklom.
52:24
58. epizoda
Andrea Čerkez sa zagrebačke Kustošije po zanimanju je kozmetičarka. Velika strast i hobi su joj kuhanje, pisanje pjesama te trčanje. U emisiju se prijavila na nagovor svog sina. Ljubiteljica je talijanske kuhinje.
50:51
57. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Osijeku i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:48
56. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Osijeku i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:55
55. epizoda
Osječki tjedan zatvorit će najstarija kandidatkinja – osamdesetogodišnja Ruža Sekeraš. Ruža je komunikativna i aktivna, voli zabave i fešte i aktivna je u domu za umirovljenike, u kojem i živi. Voli vrtlariti i raditi kolače, a u show se prijavila na nagovor snahe, ali i kako bi upoznala nove ljude, družila se i kuhala za druge.
53:58
54. epizoda
Četvrti dan za svoje protukandidate kuhat će Mladen Glavaš (43). Mladen, po struci vozač, bavi se restauracijom i prodajom antikviteta, a u show se prijavio jer voli izazove, komunikativan je i voli se družiti. On također preferira domaću i tradicionalnu kuhinju i najčešće priprema čobanac.
52:32
53. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Sinju i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:36
52. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Sinju i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:40
51. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Sinju i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:34
50. epizoda
Poduzetnica Marija, poznata pod nadimkom Mara Uštipak, dolazi iz Sinja i ekipu će ugostiti u svom domu. Vlasnica je obrta za uštipke, a u 'Večeru za 5' se prijavila zbog sudjelovanja i promocije svog kraja. Vesela je i veliki je radoholičar, a usto je izdala i zbirku poezije 'Sinjske ruke ljubavi'. Na uštipcima je sagradila veliko carstvo, vlasnica je prvog sinjskog penthousea, kao i zatvorenog bazena s grijanjem! Velika je hedonistica i gurmanka.
53:54
49. epizoda
Umirovljenik Marinko dolazi iz Sinja i ekipu će ugostiti u svom domu. Po zanimanju je kolekcionar, voli druženja uz dobru peku i sport, a obožava se upoznavati s novim ljudima te se iz tog razloga prijavio u emisiju. Skuplja razne predmete i ponosi se svime što je dosad sakupio.
54:08
48. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Sinju i okolici. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:40
47. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Rijeci. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
54:42
46. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture u novom tjednu u Rijeci. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
49:26
45. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
52:52
44. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:01
43. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:24
42. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
53:37
41. epizoda
Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:16
40. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:57
39. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:34
38. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:23
37. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:54
36. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
49:54
35. epizoda
Poduzetnik Mihael dolazi iz grada Biškupci te je po zanimanju tehničar cestovnog prometa. U emisiju se prijavio zbog druženja i ukusne slavonske hrane koju obožava jesti. Komunikativan je i zabavan te je jako posvećen svom poslu i projektima.
51:16
34. epizoda
Umirovljenica Monika ugostit će kandidate u svom domu u Požegi. Ekipu je odlučila ugostiti zbog novog iskustva i želje da pokaže svoje kulinarske sposobnosti. Skromna je, ima svoj cilj, ne voli laži, no voli dobro društvo. Jako je pedantna i uredna, kaže, te voli jako puno šetati i družiti se na kavi s kolegicama. U životu je najviše opušta uređivanje vrta. Svojedobno je sudjelovala u emisiji 'Ljubav je na selu'.
50:33
33. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' kandidate i gledatelje vodi u Zagorje! Prva će protukandidate ugostiti Viktorija Krizmanić iz Gornje Stubice, a u goste joj stižu Martin Škalić, Maja Turek, Mateja Belužić i Višnja Smetiško. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
51:45
32. epizoda
Domaćica Snežana ugostit će protukandidate u Trnovcu, gdje će pokazati sve svoje kulinarske vještine. Snežana je po zanimanju kuharica, a u 'Večeru za 5' se prijavila na nagovor svoje obitelji. Vesela je, zabavna i pozitivna te uživa u pripravi kolača, druženju s obitelji, putovanjima te šetnjama prirodom. Omiljeno jelo joj je sarma, a inače preferira mediteransku kuhinju. Budući da inače sa suprugom živi u Malinskoj na Krku, od Snežane gosti mogu očekivati mješavinu slavonske i mediteranske kuhinje, s primjesama Slovenije i Švicarske - gdje je također živjela.
50:49
31. epizoda
Novi tjedan 'Večere za 5' vodi kandidate u Požegu i okolicu. Prvi će protukandidate ugostiti student Karlo Mandić, a u goste mu stižu domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael. Jedna od najomiljenijih televizijskih emisija gledateljima donosi brojne uzbudljive avanture. 'Večera za 5' ušla je u 9. sezonu emitiranja, a svojim šarmantnim karakterom s gledateljima čini neponovljivu televizijsku romansu. Gledatelji obožavaju kroz 'Večeru za 5' upoznavati običaje i kulinarske vještine kandidata iz svih krajeva Lijepe naše. Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju.
50:25
30. epizoda
Umirovljenica Višnja dolazi iz Lobora, a u 'Večeru za 5' prijavila se zbog ljubavi prema kuhanju, ali i Zagorju, koje želi promovirati. Vedra je, vesela i druželjubiva, a slobodno vrijeme provodi u odlascima na kavu, druženjima, brizi za kokoši, vinograd i vrt. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a na sudjelovanje su je nagovorila djeca i unuci - za koje najradije kuha.
52:03
29. epizoda
Upravna referentica dolazi iz Mače, a ekipu će ugostiti u Loboru. Komunikativna je i vesela te voli kuhati pa se iz tog razloga prijavila u 'Večeru za 5'. Slobodno vrijeme voli provoditi sa svojom djecom i ostatkom obitelji, a u kuhinji, pak, obožava eksperimentirati s novim okusima. Najdraža joj se domaća zagorska hrana.
53:36
28. epizoda
Domaćica Maja ugostit će ekipu u svom domu u Zlataru. Obožava kuhati te je velika ljubiteljica 'Večere za 5' pa se upravo stoga odlučila okušati u emisiji. Komunikativna je i druželjubiva, a slobodno vrijeme voli provoditi u šetnjama, kuhanju i druženju. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a najdraže joj je peći kolače te raditi domaće likere!
54:33
27. epizoda
Trgovac Martin ugostit će ekipu u svom domu u Bistri. U 'Večeru za 5' prijavio se zbog dobre zabave i novih poznanstava! Veliki je ljubitelj mediteranske i tradicionalne hrane, a od svojih protukandidata očekuje dobru zabavu i atmosferu.
54:04
26. epizoda
Viktorija će svoje protukandidate ugostiti u Gornjoj Stubici gdje živi i radi. Po zanimanju je instruktorica vožnje, aktivna je u obiteljskom OPG-u i odgaja dvije djevojčice i dva dječaka. Na prijavu u 'Večeru za 5' nagovorio ju je suprug, koji smatra da bi Viktorija mogla odnijeti pobjedu! Viktorija voli eksperimentirati u kuhinji, obožava tradicionalnu hranu i jako joj je važno da njezina djeca jedu zdravo i domaće.
50:30
25. epizoda
Ravnatelj Crvenog križa na Braču bavi se ugostiteljstvom, aktivizmom i nogometni je trener, a u 'Večeru za 5' se prijavio zbog novog iskustva. Otvoren je, komunikativan i društven, a u slobodno vrijeme se bavi i sportom. Svojedobno je Mate bio voditelj kampanje 'Nešto zbilja važno' kojoj je bio cilj da se sa svih hrvatskih otoka omogući besplatan trajektni prijevoz i neometan odlazak na terapije djeci s teškoćama u razvoju. Temperamentni humanitarac obožavatelj je domaće dalmatinske kuhinje i upravo takvom mogao bi zadiviti ekipu.
51:12
24. epizoda
Profesorica engleskog jezika i filozofije te poduzetnica Monika živi u Škripu, a u 'Večeru za 5' se prijavila jer obožava kuhati, a posebno spravljati slastice. Porijeklom je iz Slavonije, a na Braču je završila zbog ljubavi. Sa suprugom ima dvoje djece i uživa u obiteljskom životu te druženju s prijateljima. Obožava spravljati tradicionalnu slavonsku kuhinju na kojoj je odrasla.
51:27
23. epizoda
Ugostitelj Vice dolazi iz Bola, voli kuhati i zbog toga se prijavio u 'Večeru za 5'. Iza njega je jako bogato životno iskustvo, radio je diljem svijeta pa je tako boravio u Sjevernoj Americi, Kanadi i na Kanarskim otocima, u Egiptu, Jordanu i Izraelu... Vlasnik je tri restorana, obožava gastronomiju i putovanja, a najviše uživa u mediteranskoj i azijskoj kuhinji.
51:40
22. epizoda
Druga kuharica ovaj tjedan je ujedno i najmlađa kandidatkinja ovoga tjedna, poduzetnica Marija Mandalena koja dolazi iz Pučišća. Marija će za predjelo pripremiti hobotnicu, za desert ce biti cheesecake a malinama, a za glavno jelo orada. Pogledajte kako su je ocijenili drugi kandidati.
51:40
21. epizoda
Ovoga tjedna pratite kandidate s otoka Brača koji svojim kulinarskim umjećima pokušavaju odnijeti pobjedu i osvojiti novčanu nagradu od 1000€. Prva će se u pripremi večere za 5 okušati gospođa Gordana iz Supetra, koja će pripremiti pravu dalmatinsku gozbu. Pogledajte kako je uspjela u pripremi salate od hobotnice, crnog rižota i ledenog vjetra.
49:23
20. epizoda
Umirovljenica Ljubica Šebrek, posljednja ovotjedna domaćica. Pripravu večere započela je Ljubica desertom naziva 'Fruchtige Mohntorte'. Adrian je, pak, pretpostavio da će se raditi o torti s voćem i makom. Bio je u pravu, upravo je to domaćica spravila kao desert za kraj ovotjednog druženja. Uslijedila je priprava predjela - biskvit sa špinatom nazvanim 'Grün mit rose bedeckt'. Adrian je detektirao špinat u predjelu, a uspjela je u tome i Đurđica. Za kraj, spravila je Ljubica glavno jelo naziva 'Kalbs zigeuner braten'.
51:45
19. epizoda
Student Adrian Gostevčić ugostio je ekipu četvrtog dana 'Večere za 5'. Pripravu večere Adrian je započeo glavnim jelom 'Fill De Vil' - punjenom teletinom. Tijekom priprave večere otkrio je Adrian da je u Americi kuhao i za Baracka Obamu, koji je njegovim jelom bio zadovoljan. Uz teletinu je ekipi spravio i umak od gljiva, a potom se Adrian okrenuo 'Jesenjoj berbi'. Uskoro je domaćin otkrio da će spraviti tiramisu na svoj način. U desert je Adrian spario i kesten pire i bundevu. Za kraj - domaćin je ostavio predjelo. Odlučio je spraviti juhu od đumbira i mrkve - 'Spicy Bunny'.
50:05
18. epizoda
Konobar Josip Mržljak ugostio je ekipu trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere započeo je Josip desertom 'Kremaste košarice'. Košarice je domaćin punio pudingom, čokoladom i voćem, a potom se okrenuo glavnom jelu naziva 'Bijelo pile'. Uskoro je domaćin otkrio da će raditi pileći file u umaku od šampinjona, sira i vrhnja. Poslužio ih je uz zelene rezance. 'Vesele trbuščiće' Josip je spravio za predjelo. Uskoro je domaćin otkrio da će spraviti punjene kruščiće. Nadjenut će ih s piletinom, sirom i salamom.
50:30
17. epizoda
Konobarica Mirjana Vračar ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere Mirjana je započela desertom naziva '1001 noć'. Radilo se o kolaču dojmljivog imena - 'Šeherezada', u kojem glavnu ulogu zaista igra karamela. Uslijedilo je predjelo naziva 'Umotano pod zvijezdama'. Uskoro je Mirjana pojasnila - radit će pitu od šampinjona i poriluka. Razvukla je pitu, a onda se okrenula glavnom jelu - 'Bijelo u bijelome'. Uskoro je domaćica otkrila da će za glavno jelo spraviti paniranu piletinu sa sirom i vrhnjem. Uz glavno jelo, odlučila se Mirjana poslužiti i pire.
51:32
16. epizoda
Obrtnica Đurđica Ribar ugostila je ekipu prvog dana 'Večere za 5' u Karlovcu. Pripravu večere domaćica je započela desertom naziva 'Bezglutenska radost'. Đurđica je spravila bezglutensko tijesto i kremu te dodala puno voća. Nakon što je spravila zdravi kolač, Đurđica se okrenula 'Lončiću i poklopčiću'. Uskoro je Đurđica otkrila da će za glavno jelo napraviti pileći ragu s tri vrste gljiva - uz košarice od kruha. Za predjelo, Đurđica je spravila 'Domaću rapsodiju'. Uskoro je domaćica otkrila da radi zlevanku s maslacem kojeg sama radi.
49:36
15. epizoda
Martin Pauk ugostio je protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'.Pripravu večere započeo je desertom naziva 'Ljubičasti oblak', Martin rijetko radi deserte, no snašao se s pomoću šalabahtera s interneta, a potom se prihvatio priprave glavnog jela - hobotnice ispod peke. Predjelo je posljednje čega se domaćin prihvatio, radilo se o morskom psu. Ante je pretpostavio da će za predjelo Martin pohati morskog psa. Uz psa je ponudio blitvu, a s time i preljev od naranče. Kada je spravio večeru do kraja, pripremio se za dolazak gostiju.
52:31
14. epizoda
Grafičarka i pomoćna kuharica Željana Bavčević ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5'. Pripravu večere započela je Željana desertom 'U šumarku skrivenom'. Tijekom priprave deserta Željani se kćerkica pridružila u kuhinji, a djevojke su spravile biskvit od keksa. Nakon njezine verzije cheesecakea, uslijedilo je glavno jelo 'U sutonu tihom'. Željana je spravila tunu za glavno jelo - i to prvi put. Problematičnu tunu privela je kraju, a potom je Željana spravila predjelo 'Vrtirepka malena'. Uskoro je otkrila da se zaista radi o rižotu.
52:53
13. epizoda
Čistačica Mira Ćulum ugostila je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere Mira je započela predjelom 'Iš'o medo u dućan'. Uskoro je Mira objasnila da je predjelo mješavina svega i svačega. Uz punjeno tijesto, spravila je i punjena jaja. Nakon predjela, bacila se Mira na glavno jelo 'Zagrabio u Crveno more'. U pripravi glavnog jela pomogla je Miri i njezina kći Lucija, koja je i sama sudjelovala u 'Večeri za 5', ali i showu 'Ljubav je na selu'. Za kraj, stigao je i desert 'Ubola ga pčela'. Mira je otkrila da se radi o medenoj piti.
53:28
12. epizoda
Elektrotehničar Ante Maretić ugostio je ekipu drugog dana 'Večere za 5'. Pripravu večere Ante je započeo desertom 'Slatko iz Zagore'. S obzirom na to da mu je majka slastičarka, Ante je želio da mu kolač ispadne što kvalitetnije. Uskoro je otkrio i da ponavlja rođendanski slijed koji je ponudio svojedobno prijateljima. Biskvit i kremu je završio spravivši kolač, a onda je uslijedilo predjelo 'Hladno iz Zagore'. Mnoge je intrigirala tuna na jelovniku, a uskoro je Ante otkrio da se radi o pašteti za predjelo. Usto, poslužio je i domaće suhomesnate proizvode i sir. Za kraj, Ante se okrenuo glavnom jelu - 'Vruće iz Zagore' - peku.
46:31
11. epizoda
Hotelijersko-turistička tehničarka Kristijana Radan ugostila je ekipu prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere započela je Kristijana desertom 'Mix okusa'. Nakon deserta, Kristijana se okrenula glavnom jelu nazvanom 'Pronađi praščića'. Praščić je, otkrila je domaćica, kamufliran u teletini. Domaćica je teletinu punila s pršutom i pancetom. Za kraj, spravila je domaćica '(Pa)štetu na kvadrat'.
49:56
10. epizoda
Posljednjeg dana virovitičkog tjedna ekipi je kuhala Dubravka Holec. Pripravu večere započela je predjelom 'Šarenilo na tanjuru'. Razne vrste salate i piletina bili su zvijezde predjela, otkrila je uskoro Dubravka. Uslijedio je potom desert 'Ciglica pod snijegom'. Ciglica je bila pravi misterij i za ostatak dama. Uskoro je Dubravka objasnila da se radi o lisnatom s pireom od batata - sa šećerom i pudingom od batata. Za kraj, spravila je Dubravka 'Gicu u šumi' - gljive, lungić i vrhnje činili su glavno jelo. Za prilog, spravila je domaće njoke.
52:14
9. epizoda
Kuharica Marina Parić ugostila je protukandidatkinje četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere Marina je započela predjelom 'Šarenilo boja'. Za predjelo je Marina odlučila spraviti salatu i domaći kruh iz starinske pećnice. Uslijedio je desert 'Crveno-bijeli svijet'. Uskoro je Marina otkrila da će napraviti panna cottu. Za kraj, Marina se okrenula glavno jelu - 'Žuto-smeđim smotancima'. Pileća prsa je Marina punila te ispekla, a usto je spravila umak od gljiva te rižu za prilog.
50:02
8. epizoda
Spremačica Timoteja Pančić iz Suhopolja ugostila je dame trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5' Pripravu večere započela je Timoteja glavnim jelom - 'Narančastim pijancem'. Rolana prasetina sa soli i pivom jelo je koje je spremačica odlučila spraviti za glavno jelo. Uslijedila je priprava deserta nazvanog 'Šumska vila'. Uskoro je Timoteja otkrila da za desert radi mileram-tortu. Unatoč problemima s biskvitom, Timoteja se uspjela izboriti s desertom pa se okrenula predjelu. 'Zdravo i skriveno' naziv je posljednjeg jela kojeg se Timoteja prihvatila. Uskoro je Timoteja otkrila da će povrće zapeći u pećnici sa sirom.
47:03
5. epizoda
Plinoinstalater Krunoslav kuhao je posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za. Valentina, Anđa i Zlatan domaćinu su udijelili desetke, a Vedran je domaćinu zbog predjela dao devet bodova. Pripravu večere započeo je Krunoslav desertom - 'Paradižot'. Bile su to šnenokle. Uskoro je uslijedila priprava glavnog jela, peku - 'Ispod zvona'. Za predjelo je Krunoslav spravio predjelo - 'Okoš bokoš'. Uskoro je domaćin otkrio da će za predjelo napraviti punjena jaja.
51:46
4. epizoda
Umirovljena krojačica Anđa Dedić ugostila je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere započela je Anđa predjelom 'Zavrni i odvrni'. Uskoro je domaćica otkrila da će raditi štapiće s pršutom. Uz štapiće idu kulen i umak od vrhnja, octa, vlasca i soli. Uslijedila je priprava deserta nazvanog 'DK'. Uskoro je Anđa otkrila da radi starinski kolač - damen kapric. Za kraj - Anđa je spravila roštilj naziva - 'Iločki izuzetak'. Valentina je imala želju jesti iločki ćevap, a želja joj se i ispunila. Uskoro je Anđa otkrila da će ekipi poslužiti upravo to jelo.
50:52
3. epizoda
Vedran Latas ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu večere započeo je glavnim jelom naziva 'Wheel in the Sky'. Teletina u umaku od šljiva uz knedle kao prilog ono su što je Vedran odlučio spraviti kao zvijezdu večeri. Radilo se o tiramisuu čiji je naziv zbunio cijelu ekipu.. Vedran je uskoro otkrio da obožava tiramisu pa ga je stoga odlučio ponuditi i ekipi. Posljednje jelo koje je Vedran spravio bilo je predjelo - 'Baretov Blues'. Uskoro je domaćin otkrio da će ekipi poslužiti košarice sa slanim punjenjem.
52:45
2. epizoda
Domaćica Valentina Rukavina (44) ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Pripravu svoje večere Valentina je započela radom na desertu. Napravila je Pavlove tortice, a nazvala ih je 'U svom gnijezdu'. Domaćica je htjela dati do znanja da je slastičarka i da je pripravom slastice svoj na svome. Uslijedilo je predjelo - 'Inat šokački'. Uskoro je domaćica otkrila da radi pogačice s čvarcima, a usto je isplanirala ponuditi i razne suhomesnate proizvode. Glavno jelo posljednje je čega se domaćica prihvatila, a odlučila je ponuditi 'Dječje radosti'. Za glavno jelo je odlučila domaćica spraviti svinjetinu s mrkvom i peršinom, a usto je poslužila i knedle od kruha.
53:01
1. epizoda
Kemičar Zlatan Molnar ugostio je protukandidate u novom tjednu 'Večere za 5'.Pripravu večere započeo je radom na glavnom jelu nazvanom 'Zimski ćevap'. Uskoro je domaćin otkrio da se zaista radi o iločkom ćevapu spravljenom od tradicionalnih namirnica. Uslijedila je priprava 'Slatkih torbica'. Za predjelo će, pak, Zlatan poslužiti 'Srijemski snack'. Uskoro je domaćin otkrio da će upravo šarana poslužiti za predjelo - i to u varijanti čipsa. Usto je spravio i pohane kolutiće luka te ukusni umak.
50:19
7. epizoda
Gledatelje očekuje nova porcija domaćih obroka i zanimljivih kulinarskih trikova uz lepezu raskošnih karaktera iz svih dijelova Hrvatske. Kulinarsko putovanje Hrvatskom vodi gledatelje u Srijem.