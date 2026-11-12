Večera za pet - Sezona 9 - 140. epizoda

132. epizoda

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za svoje protukandidate kuhao je Goran Rožek, koji je ekipu ugostio u svojoj vikendici u Tuheljskim Toplicama. Goran je prvo pripremao glavno jelo koje je nazvao 'Ipak se kreće, za koje su gosti ispravno pretpostavili da će biti riječ o puranu s mlincima. Purana je odlučio pripremiti na ražnju. Puran je špikao domaćim špekom kako ne bi bio suh, a u pomoć s pripremom glavnog jela mu je priskočio i prijatelj Štef. Predjelo 'Sa sjevera i s juga' iza naziva je skrivalo file orade s vinom, krumpirom, maslinama i maslinovim uljem. Dijana je točno pretpostavila da će domaćin kombinirati nešto iz kontinentalne i nešto iz južne Hrvatske pa je Juraj zaključio kako će sigurno biti riječ o oradi. Preostalo je pripremiti desert 'Ni med cvetjem ni pravice', palačinke u umaku od marmelade i sirupa od ruže, a u smjesu za palačinke dodao je i jestivu boju kako bi bile ružičaste boje poput latica ruže.