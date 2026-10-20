Film Vražji tjesnac prati fascinantnu i jezivu priču grupe studenata koja odluči istražiti jedan od najvećih nerazriješenih misterija 20. stoljeća – tragične smrti devet ruskih skijaša u planinama Urala 1959. godine. Vražji tjesnac zaranja duboko u mračne tajne i teorije koje okružuju ovaj slučaj, odavno poznat kao Incident na planini Djatlov. Dok studenti rekonstruiraju događaje i slijede tragove koje su skijaši ostavili iza sebe, otkrivaju niz bizarnih tragova koji dodatno produbljuju misterij. Od neobjašnjivih ozljeda do čudnih tragova zračenja na njihovoj opremi, Vražji tjesnac vodi gledatelje na uznemirujuće putovanje kroz teorije koje uključuju tajne vojne eksperimente, nadnaravne sile i neidentificirane leteće objekte. Kako se priča odmotava, studenti postaju sve više uvučeni u zagonetku, suočavajući se s vlastitim strahovima i paranojom. Vražji tjesnac je potraga za istinom iza jednog od najmisterioznijih događaja u povijesti, to je priča o opsesiji, o granicama ljudske izdržljivosti i o mračnim tajnama koje se kriju u srcu neistražene divljine.

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