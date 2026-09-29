Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 9

Otkrivanje dječjih ostataka ponovno otvara slučaj nestale djevojčice. Kako istraga napreduje, detektivi dolaze do dirljive istine o sestrama blizankama i obiteljskoj tragediji koja je godinama bila skrivena.

Prikaži više
Dostupno još 2 dana

  • Sezona 3

Slični sadržaji

Na dužnosti
Chicago u plamenu
Inspektor Rex
Grijeh
Zatvorenik
Ubojstvo
Nijemi svjedok
Hudson i Rex
Dobar i loš murjak
Chicago P.D.
Nasljedstvo
Laži sa mnom
Varalica
Hitna: Chicago
Djevojke na zadatku
Zaboravljeni slučaj 3
S3/E9
Prikaži više

  • Sezona 3