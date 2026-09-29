Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Otkrivanje dječjih ostataka ponovno otvara slučaj nestale djevojčice. Kako istraga napreduje, detektivi dolaze do dirljive istine o sestrama blizankama i obiteljskoj tragediji koja je godinama bila skrivena.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.
42:13
5. epizoda
Kada se pojave novi dokazi, Lilly istražuje smrt žene koja je desetljećima ranije bila zatvorena u psihijatrijskoj ustanovi. Istina otkriva zlostavljanje i nehuman odnos prema pacijentima.
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40:29
6. epizoda
Slučaj mladića koji je poginuo spašavajući druge tijekom velikog požara ponovno se otvara kada jedan svjedok promijeni iskaz. Tim otkriva da iza herojske priče stoji mnogo složenija istina.
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40:55
7. epizoda
Istraga vodi u razdoblje procvata internetskih tvrtki krajem 1990-ih, gdje se iza uspješne tehnološke tvrtke kriju izdaja, pohlepa i ubojstvo.
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43:02
8. epizoda
Tim istražuje smrt mlade žene iz konzervativne imigrantske obitelji. Slučaj otvara pitanja tradicije, obiteljske časti i sukoba između različitih kultura.
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