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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 7

Istraga vodi u razdoblje procvata internetskih tvrtki krajem 1990-ih, gdje se iza uspješne tehnološke tvrtke kriju izdaja, pohlepa i ubojstvo.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 3

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  • Sezona 3