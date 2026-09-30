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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 10

Detektivi ponovno otvaraju slučaj smrti vatrogasca koji je poginuo tijekom spašavanja. Novi tragovi dovode u pitanje njegovu reputaciju i otkrivaju dugo skrivane tajne među kolegama.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 3

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  • Sezona 3