Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Nakon što se pojave novi dokazi, Lilly istražuje nestanak žene koja je godinama vođena kao nestala osoba. Slučaj otkriva koliko jedna odluka može promijeniti živote cijele obitelji.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
40:55
7. epizoda
Istraga vodi u razdoblje procvata internetskih tvrtki krajem 1990-ih, gdje se iza uspješne tehnološke tvrtke kriju izdaja, pohlepa i ubojstvo.
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43:02
8. epizoda
Tim istražuje smrt mlade žene iz konzervativne imigrantske obitelji. Slučaj otvara pitanja tradicije, obiteljske časti i sukoba između različitih kultura.
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42:52
9. epizoda
Otkrivanje dječjih ostataka ponovno otvara slučaj nestale djevojčice. Kako istraga napreduje, detektivi dolaze do dirljive istine o sestrama blizankama i obiteljskoj tragediji koja je godinama bila skrivena.
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40:55
10. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj smrti vatrogasca koji je poginuo tijekom spašavanja. Novi tragovi dovode u pitanje njegovu reputaciju i otkrivaju dugo skrivane tajne među kolegama.
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