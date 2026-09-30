Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Pronalazak dokaza u napuštenoj školi ponovno otvara slučaj smrti srednjoškolca iz 1980-ih. Istraga razotkriva vršnjačko nasilje, pritisak okoline i školske tajne.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
43:02
8. epizoda
Tim istražuje smrt mlade žene iz konzervativne imigrantske obitelji. Slučaj otvara pitanja tradicije, obiteljske časti i sukoba između različitih kultura.
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42:52
9. epizoda
Otkrivanje dječjih ostataka ponovno otvara slučaj nestale djevojčice. Kako istraga napreduje, detektivi dolaze do dirljive istine o sestrama blizankama i obiteljskoj tragediji koja je godinama bila skrivena.
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40:55
10. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj smrti vatrogasca koji je poginuo tijekom spašavanja. Novi tragovi dovode u pitanje njegovu reputaciju i otkrivaju dugo skrivane tajne među kolegama.
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43:19
11. epizoda
Nakon što se pojave novi dokazi, Lilly istražuje nestanak žene koja je godinama vođena kao nestala osoba. Slučaj otkriva koliko jedna odluka može promijeniti živote cijele obitelji.
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