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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 14

Ponovno se otvara slučaj pljačke banke iz 1976. godine koja je završila smrću taoca. Novi svjedok mijenja tijek istrage i otkriva što se doista dogodilo.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 3

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  • Sezona 3