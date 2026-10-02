Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 1 dan
Ponovno se otvara slučaj pljačke banke iz 1976. godine koja je završila smrću taoca. Novi svjedok mijenja tijek istrage i otkriva što se doista dogodilo.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
43:19
11. epizoda
Nakon što se pojave novi dokazi, Lilly istražuje nestanak žene koja je godinama vođena kao nestala osoba. Slučaj otkriva koliko jedna odluka može promijeniti živote cijele obitelji.
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39:44
12. epizoda
Pronalazak dokaza u napuštenoj školi ponovno otvara slučaj smrti srednjoškolca iz 1980-ih. Istraga razotkriva vršnjačko nasilje, pritisak okoline i školske tajne.
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38:44
13. epizoda
Tim istražuje ubojstvo mlade djevojke koja je sanjala nastup na društvenom balu. Iza glamurozne večeri skrivali su se ljubomora, obiteljski pritisci i izdaja.
Dostupno još 1 dan
42:44
14. epizoda
Ponovno se otvara slučaj pljačke banke iz 1976. godine koja je završila smrću taoca. Novi svjedok mijenja tijek istrage i otkriva što se doista dogodilo.
Dostupno još 1 dan