Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Detektivi istražuju smrt talentiranog srednjoškolskog sportaša koji je bio velika lokalna zvijezda. Iza uspjeha skrivali su se pritisak, ljubomora i obiteljski problemi.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
38:44
13. epizoda
Tim istražuje ubojstvo mlade djevojke koja je sanjala nastup na društvenom balu. Iza glamurozne večeri skrivali su se ljubomora, obiteljski pritisci i izdaja.
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42:44
14. epizoda
Ponovno se otvara slučaj pljačke banke iz 1976. godine koja je završila smrću taoca. Novi svjedok mijenja tijek istrage i otkriva što se doista dogodilo.
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39:24
15. epizoda
Smrt mlade časne sestre vodi detektive u samostan gdje otkrivaju složene odnose, tajne i sukobe koji su godinama ostali skriveni.
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42:42
16. epizoda
Tijekom jedne olujne noći nekoliko se naizgled nepovezanih slučajeva ispreplete, a tim pokušava riješiti ubojstvo koje je desetljećima ostalo nerazjašnjeno.
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