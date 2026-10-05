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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 21

Slučaj masovne pucnjave u trgovačkom centru ponovno se otvara nakon što svjedok iznese nove informacije. Detektivi pokušavaju rekonstruirati događaje i otkriti što je dovelo do tragedije.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 3

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Zaboravljeni slučaj 3
S3/E21
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  • Sezona 3