Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Slučaj masovne pucnjave u trgovačkom centru ponovno se otvara nakon što svjedok iznese nove informacije. Detektivi pokušavaju rekonstruirati događaje i otkriti što je dovelo do tragedije.Prikaži više
Sezona 3Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:09
17. epizoda
Detektivi istražuju smrt talentiranog srednjoškolskog sportaša koji je bio velika lokalna zvijezda. Iza uspjeha skrivali su se pritisak, ljubomora i obiteljski problemi.
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42:44
19. epizoda
Lilly istražuje smrt mlade žene iz ugledne obitelji koja je živjela pod velikim pritiskom društvenih očekivanja. Novi tragovi otkrivaju skrivene motive iza zločina.
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42:46
20. epizoda
Pojavljuju se novi dokazi u slučaju muškarca osuđenog na smrtnu kaznu. Tim ima malo vremena da utvrdi je li osuđen pogrešan čovjek prije izvršenja presude.
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