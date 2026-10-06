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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 3 Epizoda 23

Lilly i njezin tim istražuju smrt mladića čiji je život bio obilježen dubokom religioznošću i teškim obiteljskim odnosima. Rasplet slučaja donosi emotivan završetak treće sezone i još jednom pokazuje koliko neriješeni zločini mogu ostaviti trajne posljedice.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 3

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  • Sezona 3