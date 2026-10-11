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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 10

Istraga ubojstva policajca iz 1968. godine ponovno se pokreće kada zatvorenik na samrti pristane surađivati s policijom u zamjenu za ranije puštanje na slobodu te otkrije da je u automobilu žrtve pronašao drogu.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4